Sanofi : mise en examen pour homicides involontaires dans l'affaire de la Dépakine

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi a confirmé ce lundi sa mise en examen pour homicides involontaires dans l'affaire de la Dépakine, antiépileptique accusé d'être à l'origine de malformations congénitales chez des milliers d'enfants. Le laboratoire français indique par ailleurs avoir saisi la chambre de l'instruction afin de contester cette mise en examen. Le géant pharmaceutique français avait déjà été mis en examen en février pour tromperie aggravée et blessures involontaires, dans cette même affaire de la Dépakine, au coeur d'un scandale sanitaire depuis des années. Le valproate de sodium, molécule active de la Dépakine, était commercialisé depuis 1967 pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires. L'enquête avait été ouverte en septembre 2016 par le parquet de Paris sur la commercialisation du traitement et l'éventuelle tromperie.

"L'ensemble de ces éléments ne préjuge en rien de la responsabilité du laboratoire. Sanofi Aventis France a respecté ses obligations d'information et conteste le bien-fondé de ces poursuites", précise aujourd'hui le laboratoire, cité par Reuters.