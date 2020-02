Sanofi mis en examen dans le dossier Dépakine

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi a indiqué avoir été mis en examen pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" dans l'affaire de la commercialisation de la Dépakine. Après plus de trois ans d'enquête, le dossier avait été ouvert suite à une procédure lancée en 2016 à l'initiative de l'Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant.

Sanofi a estimé dans un communiqué que cette mise en examen lui permettrait "de faire valoir tous ses moyens de défense et sera l'occasion de démontrer qu'il a respecté son obligation d'information et fait preuve de transparence". Le groupe "continuera de coopérer pleinement avec les autorités judiciaires et a toute confiance dans les suites de la procédure".

Ce médicament, à l'origine de malformations congénitales est désormais interdit en France pendant la grossesse et aux femmes en âge de procréer sauf circonstances exceptionnelles...