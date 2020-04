Sanofi maintient son objectif de bénéfice après le 1er trimestre

Sanofi maintient son objectif de bénéfice après le 1er trimestre









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi a dégagé, au premier trimestre, un chiffre d'affaires en progression de 6,9% à 8,97 milliards d'euros et un résultat net des activités à 2,04 milliards, en hausse de 15,9%. Le bénéfice net des activités par action ressort ainsi à 1,63 euro.

Le consensus ' Bloomberg' attendait un bénéfice net de 1,78 milliard d'euros pour un chiffre d'affaires de 8,83 MdsE.

La société pharmaceutique tablait, avant la publication sur une croissance de son bénéfice par action d'environ 5% à changes constants en 2020. Et Sanofi annonce continuer à anticiper un bénéfice net par action des activités en croissance d'environ 5% à taux de changes constants, "sauf événement majeurs défavorables imprévus".

Dans le détail, Sanofi s'attend à ce que l'effet favorable de la pandémie de COVID-19 sur le chiffre d'affaires et le bénéfice net par action des activités au premier trimestre soit en grande partie compensé au deuxième trimestre.