Sanofi : les effet de changes vont soutenir les résultats au troisième trimestre

(Boursier.com) — Sanofi indique s'attendre à un effet de changes positif sur ses résultats du troisième trimestre, à hauteur de 10% à 11% pour le chiffre d'affaires et 12% à 13% pour le bénéfice par action. Le taux d'imposition effectif du laboratoire en 2022 devrait par ailleurs se situer autour de 19% contre 20,9% en 2021 alors que les plus-values de cessions de produits devraient atteindre environ 600 ME (contre 318 ME en 2021), majoritairement au second semestre. Sanofi dévoilera ses résultats du troisième trimestre le 28 octobre.