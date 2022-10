Sanofi : Le résultat opérationnel trimestriel des activités dépasse largement les attentes

(Boursier.com) — Le groupe pharmaceutique Sanofi révise en légère hausse la prévision de bénéfice net par action de ses activités pour l'exercice 2022, après une croissance de 9% à changes constants de ses ventes au troisième trimestre, soutenue par la médecine de spécialités et les vaccins. Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 16% à changes constants de son BNPA, contre 15% de croissance attendue en juillet dernier.

Le résultat opérationnel des activités du groupe Sanofi a grimpé de 26,5% au troisième trimestre à 4,5 Milliards d'euros, ce qui est nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de la place qui était située 4,18 Milliards d'euros. La vigueur du dollar a également amplifié la croissance des revenus du groupe à l'international...