Sanofi : le résultat net des activités grimpe de 14,7% à 2,017 MdsE au T1

Sanofi : le résultat net des activités grimpe de 14,7% à 2,017 MdsE au T1









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi affiche une croissance de ses ventes au T1 de 2,4% à TCC à 8,591 MdsE, soutenue par Dupixent et les Vaccins.

Les ventes de la Médecine de Spécialités ont progressé de 15,3% grâce à la solide performance de Dupixent (+45,6%, à 1.047 millions d'euros) et aux lancements en oncologie

Les ventes de Vaccins sont en hausse de 5,3%, soutenues par la franchise PPH et la demande de vaccins grippe dans l'hémisphère Sud. Les produits stratégiques de Médecine Générale ont progressé de 4,4% alors que les ventes totales de l'entité ont reculé de 3,8%. Les ventes Santé Grand Public ont baissé de 7,3% en raison des stocks constitués au T1 2020 liés à la pandémie et de la faible demande en produits contre la toux et le rhume en Europe.

Le Résultat net des activités grimpe de 14,7% à 2,017 MdsE.

Le BNPA des activités est de 1,61 euros, en hausse de 5,2% à données publiées et de 15% à TCC. Le BNPA des activités inclut un paiement de 8 centimes lié à la fin d'une collaboration au Japon. Le BNPA IFRS est de 1,25 euros

Le groupe confirme ses perspectives de BNPA des activités en 2021 :

Sanofi anticipe un BNPA des activités 2021 en croissance "high single digit" à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2021 est estimé à environ -4% à -5% en appliquant les taux de change moyens d'avril 2021.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, déclare : "La solide performance du premier trimestre est le résultat de l'exécution méthodique de notre stratégie Play to Win pour dynamiser la croissance et apporter des médicaments innovants aux patients. Dupixent poursuit sa performance exceptionnelle grâce à sa forte croissance aux États-Unis et un accueil très favorable sur d'autres marchés mondiaux, y compris la Chine. Les franchises clés des Vaccins sont en croissance. Au premier trimestre, nous avons lancé et finalisé le recrutement de l'étude de phase 2 de notre candidat vaccin recombinant contre la COVID-19 dont les résultats sont attendus le mois prochain. Après la communication de notre stratégie RSE fin 2020 et son intégration dans nos priorités stratégiques, nous avons récemment créé Sanofi Global Health, une entité dédiée à l'amélioration de l'accès à 30 médicaments considérés comme essentiels par l'OMS. Notre portefeuille de médicaments essentiels et notre empreinte mondiale sont des atouts qui nous positionnent idéalement pour faire la différence."