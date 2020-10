Sanofi : le résultat net des activités a atteint 2.299 ME au T3

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — La croissance des ventes trimestrielles du groupe Sanofi a été soutenue par la forte demande de Dupixent et de vaccins grippe. Le chiffre d'affaires s'inscrit à 9.479 millions d'euros, en hausse de 5,7% à TCC et en baisse de 0,2% à données publiées.

Les ventes de la Médecine de Spécialités ont progressé de 23,8%, soutenues par la solide performance de Dupixent (+68,6%, à 918 millions d'euros) et la croissance de l'ensemble des franchises.

Les ventes de Vaccins ont augmenté de 13,6%, grâce aux ventes record de vaccins grippe qui ont largement compensé par le recul des Rappels adultes, des vaccins pour voyageurs et de Menactra en raison de la COVID-19.

Les ventes de la Médecine Générale ont affiché un recul de 6,4%, reflétant l'impact du programme VBP en Chine et la baisse des ventes du diabète aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires de la Santé Grand Public a diminué de 1,1% en raison du rappel volontaire de Zantac en octobre 2019 et de la baisse des visites en officine dans le Reste du Monde.

Au T3, la croissance du BNPA des activités à TCC a été essentiellement portée par des ventes solides et une bonne efficacité opérationnelle.

Le résultat net des activités a atteint 2.299 millions d'euros, en hausse de 1% et de 9,4% à TCC. Le BNPA des activités est de 1,83 euros, en hausse de 0,5% et de 8,8% à TCC. Le BNPA IFRS a atteint 1,55 euros.

Avancées en 'R&D'

Sept nouveaux programmes de phase 3 en oncologie et en immunologie sont en cours de lancement.

Le recrutement des patients de l'étude de phase 1/2 du vaccin adjuvanté à base de protéine recombinante contre la COVID-19 est finalisé.

L'acquisition de Principia permet de récupérer la totalité des droits de l'inhibiteur BTK à pénétration cérébrale tolébrutinib ainsi qu'une plateforme innovante d'inhibiteurs BTK.

Révision à la hausse des perspectives de BNPA des activités pour l'année 2020

Sanofi anticipe désormais un BNPA des activités en croissance de 7% à 8% à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes moyens sur le BNPA des activités 2020 est estimé à environ -6% à -7% en appliquant les taux de change moyens d'octobre 2020.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a fait les commentaires suivants : "Nous avons réalisé un troisième trimestre solide, soutenu par la forte performance de Dupixent et des vaccins, ce qui nous permet de relever nos prévisions pour l'ensemble de l'année. Nous poursuivons la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques afin de fournir des médicaments prometteurs aux patients et avons notamment renforcé notre portefeuille de R&D avec l'acquisition de Principia, nous apportant plusieurs inhibiteurs BTK ciblant des maladies graves. Nous accélérons en parallèle nos efforts dans le développement de vaccins contre la COVID-19 et afin de garantir un accès mondial, nous avons signé des précommandes avec les principaux pays, régions et organisations à but non lucratif qui distribueront le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin".