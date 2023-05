Sanofi : le nirsevimab réduit les hospitalisations de nourrissons

(Boursier.com) — De nouvelles données de l'essai clinique de phase IIIb HARMONIE montrent une réduction de 83,21 % des hospitalisations pour infections des voies respiratoire inférieures dues au VRS, chez les nourrissons de moins de 12 mois ayant reçu une seule dose de nirsevimab, comparativement aux nourrissons n'ayant reçu aucun traitement préventif contre le VRS.

L'étude HARMONIE est un vaste essai clinique interventionnel mené dans plusieurs pays européens dans le but de déterminer l'efficacité et la sécurité d'une dose unique de nirsevimab administrée par voie intramusculaire, au moyen de données collectées en situation réelle pendant la saison de circulation du VRS 2022-20231. Plus de 8 000 nourrissons ont été inclus dans cette étude qui s'est déroulée dans près de 250 sites en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les données de l'étude HARMONIE ont été présentées au 41ème Congrès annuel de la Société européenne pour les maladies infectieuses pédiatriques.

Les données de l'étude HARMONIE montrent également que le nirsevimab réduit de 75,71 % l'incidence des hospitalisations dues à des infections sévères des voies respiratoires inférieures causées par le VRS (patients dont le taux d'oxygène est inférieur à 90 % et qui ont besoin d'une supplémentation en oxygène)1.

De plus, le nirsevimab a permis d'obtenir une réduction de 58,04 % de l'incidence des hospitalisations dues à des infections des voies respiratoires inférieures, toutes causes confondues, comparativement aux nourrissons n'ayant bénéficié d'aucune intervention contre le VRS1. Cela signifie que la charge globale pesant sur les systèmes de santé pourrait être considérablement allégée si le nirsevimab était administré à tous les nourrissons. En 2017, les dépenses de santé directement liées au VRS (incluant les soins en milieu hospitalier, les consultations externes et les soins de suite) se sont élevées, selon les estimations, à 4,82 milliards d'euros.