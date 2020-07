Sanofi : le nirsevimab a permis de réduire les infections par le virus respiratoire syncytial

Sanofi : le nirsevimab a permis de réduire les infections par le virus respiratoire syncytial









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Les résultats détaillés d'un essai positif de phase IIb consacré au nirsevimab chez des nourrissons prématurés en bonne santé ont montré une réduction significative des infections des voies respiratoires inférieures nécessitant une prise en charge médicale, essentiellement sous la forme de bronchiolites et de pneumonies, ainsi qu'une réduction des hospitalisations causées par une infection par le virus respiratoire syncytial (VRS).

Publiés dans le New England Journal of Medicine, les résultats de cet essai montrent pour la première fois qu'une dose unique de cet anticorps monoclonal peut significativement réduire les infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS nécessitant une prise en charge médicale chez les nourrissons, pendant toute la durée de la saison virale.

"Les données concernant le nirsevimab sont enthousiasmantes car elles illustrent le potentiel de cette approche innovante pour la protection des nourrissons contre le VRS à raison d'une injection unique pour toute la durée de la saison virale", a déclaré le Dr Joseph Domachowske, auteur de l'étude, Professeur de pédiatrie de microbiologie et d'immunologie et Directeur du programme global Santé materno-infantile et pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université d'État de New York (SUNY). "Le nirsevimab a le potentiel non négligeable de réduire les hospitalisations et les consultations aux urgences et chez le médecin, dont on sait qu'elles représentent un fardeau significatif pour les systèmes de santé."

Le nirsevimab est un anticorps monoclonal anti-VRS à demi-vie prolongée qui est développé en partenariat avec AstraZeneca pour l'immunisation passive des nourrissons. Autrement dit, il leur est administré directement pour la prévention des infections par le VRS. Le nirsevimab pourrait établir une nouvelle norme de soins en offrant une immunisation innovante pour la protection immédiate et soutenue de tous les nourrissons pendant leur première saison virale, lorsqu'ils sont le plus à risque de contracter une infection par le VRS ou de présenter des complications. Quatre-vingt-dix pour cent de tous les nourrissons contracteront une infection par le VRS avant l'âge de deux ans1.

L'essai de phase IIb a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire

S'agissant du critère d'évaluation primaire, le nirsevimab a permis d'obtenir une réduction statistiquement significative de 70,1% (IC à 95% : 52,3%-81,2%) des infections des voies respiratoires inférieures dues au VRS nécessitant une prise en charge médicale comparativement au placebo, pendant 150 jours après l'administration de la dose. En ce qui concerne le critère d'évaluation secondaire, le nirsevimab a permis d'observer une réduction relative de 78,4% (IC à 95% : 51,9%-90,3%) du nombre d'hospitalisations dues à des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS comparativement au placebo, pendant 150 jours après l'administration de la dose. Le profil de sécurité du nirsevimab a été similaire à celui du placebo et aucune réaction significative d'hypersensibilité n'a été observée".