Sanofi : le marché n'est pas très emballé

(Boursier.com) — Sanofi cède 2,3% à 92 euros après l'annonce du rachat du projet de développement de médicaments INBRX-101 à sa société mère Inhibrx Inc pour un montant d'environ 2,2 milliards de dollars. INBRX-101 est une protéine recombinante humaine qui pourrait permettre de normaliser les taux sériques d'alpha-1-antitrypsine (AAT) chez les patients qui présentent un déficit en alpha-1-antitrypsine, moyennant des doses moins fréquentes (mensuelles au lieu d'hebdomadaires).

Le déficit en alpha-1-antitrypsine est une maladie héréditaire rare caractérisée par des taux sériques de protéine AAT inférieurs à la normale. La maladie touche principalement les poumons et entraîne une détérioration progressive des tissus. INBRX-101 pourrait contribuer à réduire l'inflammation et à empêcher la détérioration de la fonction respiratoire.

Morgan Stanley évoque un actif " intéressant et différencié " avec une forte probabilité de succès. L'accord confirme que l'INBRX-101 a été négligé par le marché, ajoute la banque. La thérapie a le potentiel d'atteindre des ventes maximales de plus d'un milliard d'euros, " en supposant une part de marché élevée et une expansion du marché ". En cas de succès, Morgan Stanley estime que l'INBRX-101 pourrait prendre une part " significative " du marché de l'Alpha-1 dérivé du plasma, dans lequel Grifols détient actuellement environ 70% des parts.

Pour Citi, le marché du déficit en alpha-1 antitrypsine est "considérablement sous-diagnostiqué/pénétré", avec moins de 10% des patients adressables traités. Le médicament expérimental INBRX-101 sera lancé aux États-Unis en 2026. Il a le potentiel de transformer le paysage thérapeutique du déficit en alpha-1 antitrypsine. Le broker estime les ventes maximales, non ajustées en fonction du risque, à 2,5 milliards de dollars.