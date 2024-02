Sanofi : le marché attendait mieux, le titre recule

(Boursier.com) — Sanofi perd 2,1% à 91,4 euros après avoir dévoilé des résultats un peu courts au quatrième trimestre. Le laboratoire a enregistré sur la période un BNPA des activités de 1,66 euro, en retrait de 2,9% (+8,2% à taux de change constant), et inférieur au consensus logé à 1,71 euro. Le Cash-flow libre a atteint 3,5 MdsE (+37,3%) pour un chiffre d'affaires net IFRS publié de 10,9 MdsE, en hausse de +1,8% (+9,3% à TCC), mais inférieur aux attentes (11,17 MdsE). La marge brute a atteint 74,8% contre 73,6% attendu.

Le groupe pharmaceutique a confirmé anticiper un recul de son bénéfice net par action des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition. Il s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2024.

Sanofi s'inspire de l'approche de ses concurrents, notamment Novartis AG, en se concentrant sur les thérapies de pointe tout en cédant ses médicaments plus anciens et sa division de santé grand public. L'idée est de sacrifier une partie des bénéfices dès maintenant pour une croissance encore plus rapide dans le courant de la décennie. Sanofi a présenté en octobre dernier un projet de scission de son activité Santé Grand Public visant à terme une introduction en Bourse. Le groupe n'a pas fait état d'avancées sur ce plan dans son communiqué de résultats du jour. "Nous continuerons d'investir dans la 'R&D', en capitalisant sur l'intelligence artificielle, et nous restons concentrés sur nos opportunités de lancements, telles que Dupixent dans la BPCO", a commenté le directeur général de Sanofi, Paul Hudson.

Sanofi a par ailleurs annoncé la nomination de François-Xavier Roger comme directeur financier en remplacement de Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon. François-Xavier Roger, qui était jusqu'à présent directeur financier de Nestlé, prendra ses fonctions le 1er avril. Le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende de 3,76 euros par action, en hausse de 5,6%.

Intron Health ('achat') affirme que le départ du directeur financier est un " petit point négatif " étant donné qu'il était " très apprécié et perçu comme ayant fait un excellent travail aux yeux des investisseurs ". Jefferies ('acheter') note que les ventes et le BPA ont manqué les estimations de 2%. Les prévisions maintenues pour 2024 suggèrent que les estimations du marché pourraient diminuer de 2 à 4% étant donné la base inférieure. Le départ du CFO est "regrettable" et "pourrait ébranler le sentiment à court terme compte tenu de ses progrès impressionnants en matière d'efficacité opérationnelle à ce jour".