Sanofi : le marché attendait mieux, le titre recule

(Boursier.com) — En dernière position du CAC, Sanofi recule de 4,3% à 83 euros après avoir averti que la croissance de ses profits ralentira cette année. Le laboratoire s'attend en effet à une croissance du bénéfice net par action de ses activités en 2023 dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de changes constant, contre une hausse de 25,9% en 2022. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2023 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier, a précisé Sanofi.

Le chiffre d'affaires 2022 a progressé de 13,9% à 43 MdsE, soutenu par Dupixent (+43,8% à 8,293 MdsE), dont les ventes ont augmenté de 3 milliards d'euros, la performance des Vaccins (+6,3%) en ligne avec les objectifs à moyen terme et l'exécution de la stratégie de la Santé Grand Public (+8,6%). Le cash-flow libre a atteint 8,48 MdsE (+4,8%).

"Nous sommes confiants dans nos capacités commerciales exceptionnelles, notamment dans notre ambition d'atteindre 10 milliards d'euros de ventes de Dupixent en 2023 et notre capacité à délivrer une croissance du BNPA dans le bas de la fourchette à un chiffre en 2023", a déclaré le directeur général Paul Hudson.

"Les faibles prévisions de hausse du bpa à un chiffre de Sanofi semblent un peu plus légères que le consensus - peut-être en raison d'hypothèses de change - bien qu'elles reflètent probablement la pression sur les marges de la 'générification' d'Aubagio (5% des ventes 2022), les lancements attendus d'Altuviio (hémophilie A) et de Beyfortus ( RSV), et un pipeline en pleine croissance. Nous voudrions néanmoins avertir que Sanofi a tendance à privilégier une vision conservatrice en début d'année, qui est relevée au fur et à mesure que l'année avance, l'objectif d'aujourd'hui le permettant apparemment", explique John Murphy, analyste chez BI.

Morgan Stanley ('pondération en ligne') déclare que les nouvelles prévisions impliquent une "petite baisse" pour les attentes de bpa du consensus. Les chiffres du 4e trimestre sont globalement conformes aux anticipations, avec une légère faiblesse principalement attribuable à la division vaccins (déception sur les rappels contre la grippe), et un modèle d'achat "défavorable" pour le vaccin contre la polio (PPH).