Sanofi : Le Japon est le premier pays dans le monde à approuver Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée

(Boursier.com) — Le ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection sociale a délivré une autorisation de fabrication et de commercialisation à Dupixent (dupilumab) pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée (UCS) des personnes âgées de 12 ans et plus, inadéquatement contrôlées par les médicaments existants.

Le Japon est le premier pays à approuver Dupixent dans cette indication, ce qui souligne la valeur de ce médicament comme nouvelle option thérapeutique pour la prise en charge des patients qui présentent des besoins médicaux non pourvus.

L'urticaire chronique spontanée est une maladie inflammatoire de la peau causée en partie par une inflammation de type 2, qui provoque l'apparition soudaine de plaques urticariennes invalidantes et des démangeaisons persistantes. L'urticaire chronique spontanée est généralement traitée au moyen d'antihistaminiques anti-H1, c'est-à-dire des médicaments qui ciblent les récepteurs de l'histamine 1 sur les cellules pour atténuer les symptômes. De nombreux patients restent toutefois non contrôlés malgré un traitement antihistaminique et certains d'entre eux n'ont accès qu'à un nombre limité d'autres options thérapeutiques. Ils continuent par conséquent de présenter des symptômes qui peuvent être invalidants et avoir d'importants effets négatifs sur leur qualité de vie. Au Japon, près de 110.000 personnes âgées de 12 ans et plus souffrent d'urticaire chronique spontanée modérée à sévère, non contrôlée, et disposent actuellement d'un nombre limité d'options thérapeutiques.

L'approbation délivrée par les autorités japonaises reposent essentiellement sur les données de l'étude A du programme d'essais cliniques LIBERTY-CUPID qui évalue Dupixent en complément à des antihistaminiques anti-H1 conventionnels, comparativement à un traitement par antihistaminiques anti-H1 seulement (placebo) chez 138 patients qui présentent une UCS, toujours symptomatiques malgré des antihistaminiques et n'ayant jamais été traités par omalizumab. Cette étude a atteint sont critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses critères d'évaluation secondaires. À 24 semaines, la sévérité des démangeaisons des patients traités par Dupixent en complément à un traitement conventionnel par antihistaminiques a diminué significativement, comparativement au traitement conventionnel seulement. Le profil de sécurité de Dupixent dans cette indication a été généralement conforme au profil de sécurité connu de Dupixent dans ses indications dermatologiques approuvées.

En plus de l'urticaire chronique spontanée, Dupixent est approuvé au Japon pour le traitement de la dermatite atopique, de l'asthme, de la polypose nasosinusienne et du prurigo nodulaire pour certaines catégories de patients.

À propos de Dupixent

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation de l'interleukine 4 (IL-4) et de l'interleukine 13 (IL-13), sans effet immunosuppresseur. Le programme clinique de phase III consacré à ce médicament, qui a permis de démontrer un bénéfice clinique significatif et d'obtenir une diminution de l'inflammation de type 2, a établi que les interleukines 4 et 13 sont des facteurs clés de l'inflammation de type 2 qui joue un rôle majeur dans de multiples maladies apparentées, souvent présentes simultanément. Ces maladies englobent les indications déjà approuvées de Dupixent comme la dermatite atopique, l'asthme, la polypose nasosinusienne, le prurigo nodulaire et l'oesophagite à éosinophiles.

Dupixent a été approuvé dans un ou plusieurs pays pour le traitement de la dermatite atopique, de l'asthme, de la polypose nasosinusienne, de l'oesophagite à éosinophiles ou du prurigo nodulaire de certaines catégories de patients d'âge différent. Dupixent est actuellement approuvé dans une ou plusieurs de ces indications dans plus de 60 pays, dont le Japon, les pays de l'Union européenne et les États-Unis. Plus de de 800.000 patients dans le monde sont actuellement traités par ce médicament.

L'utilisation potentielle de Dupixent pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée fait actuellement l'objet d'un programme de développement clinique et, en dehors du Japon, aucun organisme de réglementation n'a encore pleinement évalué ses profils de sécurité et d'efficacité dans cette indication.

Programme de développement du dupilumab

Le dupilumab est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global. À ce jour, il a été étudié chez plus de 10 000 patients dans le cadre de 60 essais cliniques consacrés au traitement de diverses maladies chroniques associées en partie à une inflammation de type 2.

En plus de ses indications déjà approuvées, Sanofi et Regeneron consacrent plusieurs essais de phase III au dupilumab et l'étudient pour le traitement de plusieurs maladies associées à une inflammation de type 2 ou à une signature allergique, comme le prurit chronique idiopathique, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec signature inflammatoire de type 2 et la pemphigoïde bulleuse. Ces indications potentielles du dupilumab sont à l'étude ; aucun organisme de réglementation n'a encore pleinement évalué les profils de sécurité et d'efficacité du dupilumab dans ces indications.