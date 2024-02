Sanofi : le Conseil d'administration va évoluer

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Sanofi a décidé de proposer, dans le cadre de la prochaine Assemblée générale des actionnaires, prévue le 30 avril, le renouvellement des mandats de Rachel Duan et Lise Kingo et la nomination de Clotilde Delbos, Anne-Françoise Nesmes et John Sundy en qualité d'administrateurs indépendants.

Diane Souza (membre du Comité d'audit et du Comité des rémunérations) et Thomas Südhof (Président du Comité scientifique) quittent le Conseil d'administration au terme de leurs deuxièmes mandats. Le Président les a chaleureusement "remerciés pour leur contribution précieuse au Conseil d'administration et aux Comités spécialisés auxquels ils ont appartenu au cours de leurs mandats".

Le Président a précisé qu'afin de préparer au mieux la fin, en 2025, du mandat d'administrateur de Fabienne Lecorvaisier (Présidente du Comité d'audit), le Conseil d'administration sera composé temporairement de 17 membres à compter de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2024.

Clotilde Delbos est actuellement administrateur d'Axa et d'Alstom. Anne-Françoise Nesmes est actuellement Directeur Financier de Smith + Nephew PLC, fonction dont elle démissionnera à la fin du 1er trimestre 2024. John Sundy est actuellement Directeur médical et Responsable de la Recherche et du Développement chez Seismic Therapeutic, une société d'apprentissage automatique en immunologie, et Professeur adjoint de médecine dans la division de rhumatologie et d'immunologie de l'école de médecine de l'Université de Duke aux Etats-Unis.

La composition des comités spécialisés du Conseil sera revue à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires prévue le 30 avril 2024.