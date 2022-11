Sanofi : le CHMP recommande l'approbation de Dupixent dans l'Union européenne pour le traitement du prurigo nodulaire

(Boursier.com) — Le Comité des médicaments à usage humain (CHMP, Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable et recommandé l'approbation de Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans l'Union européenne (UE) pour le traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique.

La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois.

En septembre 2022, Dupixent a été approuvé par la Food and Drug Administration des Etats-Unis pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.

L'avis favorable du CHMP est motivé par les données de deux essais de phase III, PRIME et PRIME2, ayant montré que Dupixent a significativement réduit les démangeaisons (le critère d'évaluation primaire) et les lésions cutanées, comparativement au placebo. Dupixent a aussi significativement amélioré la qualité de vie en lien avec la santé, tout en réduisant les scores de douleur sur la peau et les symptômes d'anxiété et de dépression. Les résultats de sécurité ont été généralement cohérents avec le profil de sécurité connu de Dupixent dans son indication dermatologique approuvée. Les événements indésirables les plus fréquemment observés chez les patients traités par Dupixent comparativement au placebo ont été, entre autres, les conjonctivités.

L'utilisation de Dupixent chez l'adulte présentant un prurigo nodulaire modéré à sévère est expérimentale dans l'Union européenne et n'a pas encore été approuvée.