Sanofi : le CHMP recommande l'approbation de Dupixent dans l'UE pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles

(Boursier.com) — Sanofi indique que le CHMP recommande l'approbation de Dupixent (dupilumab) dans l'UE pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles. Le Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable et recommandé l'approbation de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne (UE) pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'adolescent. Cet avis favorable s'étend aux personnes à partir de 12 ans, pesant au moins 40 kg, inadéquatement contrôlées par un médicament conventionnel, ou qui y sont intolérants ou ne se prêtent pas à ce type de traitement. La Commission européenne devrait rendre sa décision finale dans les prochains mois. En mai 2022, Dupixent 300 mg, une fois par semaine, a été approuvé par la Food & Drug Administration des États-Unis pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de l'âge de 12 ans, pesant au moins 40 kg.

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'oesophage et son fonctionnement. L'oesophagite à éosinophiles peut parfois transformer le simple fait de manger, ne serait-ce qu'en petites quantités, en expérience douloureuse accompagnée de la crainte de s'étouffer. Les personnes qui en souffrent vivent dans l'anxiété et la frustration de devoir constamment modifier la liste des aliments déclencheurs à éviter. L'oesophagite à éosinophiles détériore souvent la qualité de vie et augmente le risque de dépression. Lorsque la maladie provoque un rétrécissement de l'oesophage, sa dilatation forcée, souvent douloureuse, peut se révéler nécessaire.

S'il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de 12 ans dans l'Union européenne. Aux États-Unis, Dupixent est actuellement le seul médicament indiqué pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles. La recommandation est fondée sur les données d'essai pivot ayant permis d'obtenir une amélioration de la déglutition et une rémission histologique chez les patients traités par Dupixent 300 mg, une fois par semaine, comparativement au placebo. Dans l'Union européenne, près de 50 000 adultes et adolescents souffrent d'oesophagite à éosinophiles sévère, non contrôlée.