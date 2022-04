Sanofi : Le BNPA des activités est de 1,94 euro

(Boursier.com) — Sanofi présente une augmentation de ses ventes au T1 2022 de 8,6% à TCC, soutenue par Dupixent et la Santé Grand Public, avec un résultat net des activités à 2,42 Mds d'euros.

La Médecine de Spécialités progresse de 17,8% portée par Dupixent (+45,7%, à 1.614 millions d'euros).

Les ventes de Vaccins sont en hausse de 6,8%, reflétant la solide performance de la franchise PPH et la reprise progressive des ventes de Vaccins pour voyageurs.

Les ventes de la Médecine Générale sont globalement stables (-0,7%) et celles des produits stratégiques sont en hausse de 4,7%, soutenus par Rezurock.

La Santé Grand Public poursuit sa forte dynamique de croissance (+17%), portée par les catégories Toux & Rhume et Douleur.

Progression du BNPA des activités de 16,1% à TCC au T1 2022, portée par l'augmentation des ventes et des marges.

La marge opérationnelle des activités a atteint 31,7%, en hausse de 1 point, reflétant l'amélioration de la marge brute alors que se poursuivent les investissements en 'R&D'.

Le BNPA des activités est de 1,94 euro, en hausse de 20,5% à données publiées et de 16,1% à TCC, bénéficiant également d'une amélioration du taux d'impôt effectif

Le BNPA IFRS est de 1,61 euro (+28,8%).

Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise

Sanofi poursuit ses progrès pour améliorer l'accès aux soins avec une émission obligataire indexée sur l'accès aux médicaments et à la publication de sa politique globale d'accès et de prix.

Sanofi travaille avec les experts des meilleurs centres d'oncologie pour atteindre ses ambitions RSE en matière de cancers pédiatriques.

Transformation de la 'R&D' et avancées réglementaires.

Efanesoctocog alfa a atteint son critère d'évaluation principal de phase 3 dans l'hémophilie A et a démontré une supériorité à la prophylaxie antérieure par facteur VIII

Homologation de Dupixent dans l'UE dans l'asthme sévère chez les enfants âgés de 6 à 11 ans ; examen prioritaire accordé dans la dermatite atopique chez l'enfant (6 mois à 5 ans) et dans l'oesophagite à éosinophiles chez les patients de 12 ans et plus aux États-Unis.

Procédure d'évaluation accélérée accordée par l'EMA à nirsevimab dans la protection contre l'infection par le VRS chez tous les nourrissons.

Approbation par la FDA de Enjaymo, premier traitement destiné aux patients ayant une maladie des agglutinines froides (CAD)

Homologation au Japon de Xenpozyme, premier et unique traitement approuvé dans le traitement du déficit en sphingomyélinase acide (ASMD)

Sanofi et GSK ont déposé leur dossier pour l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de leur vaccin de première génération contre la COVID-19 en Europe, avec des données qui soutiennent l'universalité du candidat-vaccin en dose de rappel, quelle que soit la plateforme technologique employée en primo-vaccination.

Perspectives 2022

Sanofi anticipe un BNPA des activités 2022 en croissance "low double-digit" (dans le bas de la fourchette à deux chiffres) à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2022 est estimé à environ +4% à +5% en appliquant les taux de change moyens d'avril 2022.