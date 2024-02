Sanofi : le BNPA a progressé de 5,4% en 2023 à taux de changes constants, en ligne avec les objectifs

(Boursier.com) — Sanofi a fait part au T4 2023 d'une augmentation des ventes de 9,3% à TCC et d'une augmentation du BNPA des activités de 8,2% à TCC. Le groupe pharmaceutique confirme anticiper un recul de son bénéfice net par action des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition, après une performance conforme à ses attentes l'an dernier...

Le groupe pharmaceutique s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant.

En 2023, le BNPA a donc globalement progressé de 5,4% à taux de changes constants, à 8,11 euros, en ligne avec l'objectif de Sanofi qui avait dit viser une progression autour de 5%. Le groupe a profité l'an dernier de la bonne santé de ses divisions Vaccins et Médecine de spécialités dont le chiffre d'affaires a progressé respectivement de 21,1% et de 13,7% au quatrième trimestre.

Les ventes de la Santé Grand Public ont progressé de 8,5% tandis que celle de la division Médecine générale ont reculé de 2,4%.

Sanofi a présenté en octobre dernier un projet de scission de son activité Santé Grand Public visant à terme une introduction en Bourse. Le groupe n'a pas fait état d'avancées sur ce plan dans son communiqué de résultats...

Il avait aussi abandonné son objectif de marge opérationnelle pour 2025 en raison des investissements menés dans la recherche et le développement, entraînant une correction brutale de son titre en bourse de près de 19% en une séance.

"Nous continuerons d'investir dans la 'R&D', en capitalisant sur l'intelligence artificielle, et nous restons concentrés sur nos opportunités de lancements, telles que Dupixent dans la BPCO", a commenté le directeur général de Sanofi, Paul Hudson.

En novembre, Sanofi avait dit prévoir de demander l'autorisation de mise sur le marché américain de son anti-inflammatoire le plus vendu, le Dupixent, pour le traitement du "poumon du fumeur", également connu sous le nom de BPCO, après qu'un deuxième essai de grande envergure a montré des améliorations significatives chez des patients.

Sanofi a par ailleurs annoncé ce jeudi la nomination de François-Xavier Roger comme directeur financier en remplacement de Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a déclaré : "2023 a été une étape cruciale dans notre transformation en leader biopharmaceutique centré sur la science, porté par la technologie, engagé au service des patients et à l'accélération de sa croissance. Cette année encore, nos principaux moteurs de croissance dans la Médecine de Spécialités et les Vaccins ont enregistré de solides performances, soutenues par les remarquables lancements de Beyfortus, Altuviiio et Tzield. 2023 conforte notre avancée vers le leadership en immunologie, grâce à un record historique de nouvelles scientifiques et d'avancées de notre pipeline, qui comprend maintenant 12 blockbusters potentiels en phase de développement avancée, dont amlitelimab, frexalimab et tolebrutinib. Nous continuerons d'investir dans la 'R&D', en capitalisant sur l'intelligence artificielle, et nous restons concentrés sur nos opportunités de lancements, telles que Dupixent dans la BPCO. En parallèle, nous poursuivons notre objectif de devenir un 'pure player' biopharmaceutique avec plus de 10 milliards d'euros de contribution des lancements d'actifs pharmaceutiques, d'ici 2030."