Sanofi : le BNPA 2020 atteint 5,86 euros, (+9,2% à TCC) supérieur à l'objectif de 7% à 8%

Sanofi : le BNPA 2020 atteint 5,86 euros, (+9,2% à TCC) supérieur à l'objectif de 7% à 8%









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sanofi dévoile un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 9 382 millions d'euros, soit un recul de -2,4% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 6,6 points de pourcentage, essentiellement dû à la baisse du dollar américain, du real brésilien, de la livre turque, du rouble russe, du peso mexicain et du peso argentin. À TCC, le chiffre d'affaires de Sanofi a augmenté de 4,2%.

Le chiffre d'affaires de Sanofi en 2020 a atteint à 36 041 millions d'euros, en baisse de 0,2% à données publiées. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif de 3,5 points de pourcentage. À TCC, le chiffre d'affaires de Sanofi a progressé de 3,3%.

La marge brute du quatrième trimestre a reculé de 4,0%, à 6 298 millions d'euros (+2,5% à TCC). Le ratio de marge brute a baissé de 1,2 point de pourcentage, à 67,1% (67,1% à TCC), comparativement à la même période en 2019. Cette baisse reflète la baisse du ratio de marge brute de l'activité pharmaceutique (de 72,5% à 70,7%). L'augmentation du ratio de marge brute de la Médecine de spécialités a été plus que compensée par la baisse du ratio de marge brute de la Médecine Générale, en raison des ajustements des prix nets du Diabète aux États-Unis et de l'évolution du mix produits. Le résultat opérationnel des activités a progressé de 0,3%, à 2 052 millions d'euros. À TCC, le résultat opérationnel des activités a augmenté de 9,9%, reflétant un effet levier opérationnel soutenu par les initiatives de baisse des coûts et d'excellence opérationnelle ainsi que la priorisation de la R&D. Le ratio résultat opérationnel des activités sur chiffre d'affaires a été de 21,9%, soit une augmentation de 0,6 point de pourcentage comparativement au quatrième trimestre 2019.

De son côté, le résultat net des activités s'est établi à 1 527 millions d'euros, en baisse de 0,5% et en hausse de 9,4% à TCC. Le ratio résultat net des activités sur chiffre d'affaires a été de 16,3% (16,8% à TCC), soit une hausse de 0,3 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2019. En 2020, le résultat net des activités s'est établi à 7 347 millions d'euros, soit une hausse de 4,2% et de 9,6% à TCC. Le ratio résultat net des activités sur chiffre d'affaires a été de 20,4% (20,7% à TCC), soit une augmentation de 0,9 point de pourcentage par rapport à 2019.

Toujours au quatrième trimestre , le bénéfice net par action (BNPA) des activités est stable à données publiées à 1,22 euro et en hausse de 9,8% à TCC. Pour l'ensemble de l'exercice, le BNPA des activités est de 5,86 euros, en hausse de 3,9% à données publiées et de 9,2% à TCC, un résultat supérieur aux objectifs de croissance annoncés de 7% à 8%.

Le Conseil d'administration du 4 février a proposé un dividende de 3,20 euros.

Sanofi anticipe un BNPA des activités pour 2021 en croissance "high single digit" à TCC, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2021 est estimé à environ -4,5% à -5,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2021.