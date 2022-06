Sanofi lance son plan mondial 2022 d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — Sanofi lance ce jour 'Action 2022', son plan mondial d'actionnariat salarié ouvert à 86 000 salariés dans 59 pays. À l'instar des opérations menées depuis 2013, cette opération témoigne de la volonté renouvelée de Sanofi et de son Conseil d'administration d'associer l'ensemble des salariés, dans tous ses territoires géographiques, au développement futur et aux résultats de l'entreprise. À compter du 9 juin, les actions seront proposées au prix de souscription de 80,21 euros, soit une décote de 20% par rapport à la moyenne des vingt cours d'ouverture de l'action Sanofi du 9 mai au 3 juin 2022. Par ailleurs, pour cinq actions souscrites, les salariés auront la possibilité de recevoir une action gratuite (dans la limite de quatre actions gratuites par employé). Chaque salarié pourra souscrire jusqu'à 1 500 actions Sanofi dans la limite légale d'un montant maximum de souscription n'excédant pas 25% de leur rémunération brute annuelle, déduction faite des versements volontaires déjà effectués au titre des dispositifs d'épargne salariale (Plan d'épargne Groupe, et/ou Plan collectif d'épargne pour la retraite) au cours de l'année 2022.

En 2021, le plan d'actionnariat salarié ouvert à plus de 90 000 salariés dans 73 pays avait vu son taux de souscription global augmenter pour s'établir à 37,5% (36,9% en 2020). Plus de 34 000 collaborateurs de Sanofi avaient choisi d'investir dans l'entreprise. Aujourd'hui, près de 75 000 salariés et anciens collaborateurs de l'entreprise sont actionnaires de Sanofi et détiennent environ 1,9% de son capital par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE).

Une condition d'éligibilité de trois mois d'ancienneté à la date de clôture de la période de souscription sera appliquée. Les salariés éligibles pourront souscrire des actions à partir du 9 juin 2022 (inclus) jusqu'au 29 juin 2022 (inclus). L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé d'ici à la fin juillet 2022. Le nombre maximum d'actions Sanofi pouvant être émises dans le cadre de cette offre s'élève à 6 317 803 actions (correspondant à une augmentation de capital maximum de 12 635 606 euros de nominal, soit 0,5% du capital social). Les actions nouvelles, y compris les actions abondées, seront souscrites (ou livrées) soit directement, soit par l'intermédiaire de fonds communs de placement d'entreprise, selon la réglementation et/ou la fiscalité applicables dans les différents pays de résidence des bénéficiaires de l'augmentation de capital. Les actions concernées seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Sanofi et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2022. Les droits de vote attachés aux actions souscrites seront exercés directement par les salariés. Les souscripteurs à l'offre devront conserver les Actions ou les parts de FCPE correspondantes pendant une période d'environ cinq ans, soit jusqu'au 31 mai 2027, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé. L'admission des Actions aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120578) sur la même ligne que les actions existantes sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital.