Sanofi lance son Accélérateur digital

(Boursier.com) — Sanofi lance son premier Accélérateur digital, dont la vocation est d'aider l'entreprise à concrétiser son ambition de figurer parmi les leaders de la santé digitale. Cet accélérateur vise à développer des produits et solutions au service de la mission de Sanofi de transformer la pratique de la médecine grâce au numérique, aux données et à l'intelligence artificielle. Implanté à Paris, il s'appuie déjà sur une équipe de plus de 75 spécialistes du monde entier et continuera de recruter des talents, spécialisés dans le product management, le développement full stack et la data science. L'accélérateur comprend des équipes issues aussi bien de la mobilité interne et que de recrutements externes et est soutenu par le lancement d'une Accelerator Academy dédiée à la montée en compétences des collaborateurs. Un partenariat avec l'organisation internationale à but non lucratif Women In Tech a également été noué afin de combler le déficit de femmes dans le secteur du numérique.

L'Accélérateur digital comptera 300 collaborateurs d'ici deux ans dans les zones géographiques les plus pertinentes pour soutenir la stratégie numérique mondiale de Sanofi, attirer de nouveaux talents et intégrer davantage encore les méthodes de travail agiles dans la culture de l'entreprise. Cet accélérateur s'attache dans un premier temps à répondre aux besoins non pourvus des patients souffrant de dermatite atopique en France, en Italie et en Espagne. Son équipe s'emploie déjà à développer une plateforme intégrée et outils de données pour mieux engager les professionnels de santé et les sensibiliser, ainsi que leurs patients, à la maladie et aux options thérapeutiques disponibles.