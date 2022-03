(Boursier.com) — Sanofi lance le projet de cotation d'EUROAPI sur Euronext Paris, annonce le géant pharmaceutique français. Sanofi permettra à ses actionnaires de participer à la nouvelle étape de croissance d'EUROAPI via le versement d'un dividende supplémentaire exceptionnel en nature. La cotation d'EUROAPI sur Euronext Paris aura lieu au premier semestre 2022, malgré la volatilité des conditions de marché, envisage le laboratoire. L'État français, au travers du fonds French Tech Souveraineté, envisage d'acquérir 12% du capital d'EUROAPI pour un montant maximum de 150 millions d'euros auprès de Sanofi pour devenir un actionnaire de référence de long terme. Comme prévu, Sanofi conservera environ 30% d'EUROAPI à l'issue de l'opération. L'opération est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires 2022 de Sanofi et à l'approbation par l'AMF du prospectus d'EUROAPI.

Il s'agit d'une étape importante pour EUROAPI, un leader européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation des principes actifs pharmaceutiques (API), avec la décision unanime prise le 17 mars par le Conseil d'administration de Sanofi de soumettre à ses actionnaires la décision de distribuer environ 58% du capital social d'EUROAPI. En complément du versement déjà annoncé d'un dividende en espèces de 3,33 euros par action Sanofi, ce dividende supplémentaire exceptionnel, exclusivement en nature, sera soumis à l'approbation des actionnaires de Sanofi lors de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 3 mai 2022. En cas de vote favorable des actionnaires, la distribution aura lieu dans les jours qui suivront l'admission des actions EUROAPI sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve de l'approbation par l'Autorité des Marchés Financiers du prospectus d'EUROAPI qui sera rendu public en amont de l'AG de Sanofi.

Avec cette opération, Sanofi "offre à ses actionnaires l'opportunité de participer au succès d'un acteur de premier plan sur le marché des API ayant l'ambition de devenir un champion mondial sur un marché dynamique et en croissance, à l'occasion de sa cotation sur le marché réglementé d'Euronext Paris".

Dans le cadre du spin-off, French Tech Souveraineté a décidé d'acquérir 12% des actions EUROAPI auprès de Sanofi pour un montant maximum de 150 millions d'euros, le prix d'acquisition devant être déterminé sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions EUROAPI sur Euronext Paris pendant trente jours, à compter du premier jour de cotation. French Tech Souveraineté deviendra ainsi un actionnaire long terme de référence d'EUROAPI et sera représenté par deux membres non exécutifs au Conseil d'administration d'EUROAPI, dont Benjamin Paternot et un autre membre qui reste à déterminer. L'investissement de French Tech Souveraineté est soumis à l'approbation du spin-off par les actionnaires de Sanofi et aux autres conditions usuelles.

A l'issue de la transaction, Sanofi continuera de détenir environ 30% du capital et des droits de vote d'EUROAPI et restera un partenaire stratégique de long terme, en soutenant les ambitions de croissance d'EUROAPI en tant que société indépendante au cours des prochaines années.

En plus de son portefeuille d'environ 530 clients, EUROAPI bénéficie d'une relation forte et de long terme avec Sanofi, qui représentait près de la moitié du chiffre d'affaires d'EUROAPI en 2021.

En ligne avec sa stratégie 'Play to Win' visant à simplifier ses opérations, Sanofi annonçait en février 2020 son ambition de créer un leader mondial dans les APIs pour contribuer à sécuriser la fabrication et les capacités d'approvisionnement en API en Europe et dans le monde, dans un contexte de pénurie croissante de médicaments indispensables aux soins des patients. En 2021, Sanofi annonçait plusieurs étapes déterminantes dans ce projet avec l'annonce de la création d'EUROAPI et la nomination de Karl Rotthier comme Directeur Général en janvier, la nomination de Viviane Monges comme Présidente du Conseil de surveillance en juillet et la finalisation du carve-out (détourage des activités) en décembre 2021.

"Malgré la volatilité des conditions de marché, Sanofi a décidé de poursuivre le processus d'introduction en bourse d'EUROAPI", indique le groupe. En tant que société indépendante et autonome, EUROAPI pourra "révéler son plein potentiel de croissance et permettra d'offrir à tous les actionnaires de Sanofi la meilleure convergence en termes de stratégie, création de valeur et objectifs financiers".

Fort d'un portefeuille de technologies diversifiées, EUROAPI se positionne comme le leader mondial de la fabrication de petites molécules (dont les molécules de synthèse chimique complexe, les molécules biochimiques issues de la fermentation et les molécules hautement actives). En 2021, EUROAPI a été le deuxième fabricant d'API au niveau mondial (comprenant les petites molécules et les grosses molécules telles que les peptides et les oligonucléotides) et le septième du marché mondial de l'activité CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) en 2020. EUROAPI développe, fabrique, et commercialise des APIs ainsi que des intermédiaires qui entrent dans la composition des médicaments à usage humain ou vétérinaire, princeps ou génériques par le bais de ses activités "API Solutions" et CDMO.

Avec plus de 150 ans d'expérience sur un marché des APIs en croissance, EUROAPI dispose d'un ensemble de six sites de production tous implantés en Europe et propose environ 200 APIs à environ 530 clients répartis dans plus de 80 pays. La Société pourra compter sur le savoir-faire d'environ 3 350 salariés et prévoit d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1 milliard d'euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Les détails au sujet des spécificités de la distribution, y compris de la la parité, et du calendrier du spin-off seront communiqués dans le prospectus d'EUROAPI. Suite à l'approbation par l'AMF du prospectus d'EUROAPI, un Capital Markets Day dédié se tiendra le 1er avril prochain 2022 à 13h30 en présence des équipes de direction de Sanofi et d'EUROAPI afin de présenter plus en détail l'activité d'EUROAPI.