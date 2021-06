Sanofi lance le fonds Planet Mobilization

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Dans le cadre de son engagement visant à réduire l'empreinte environnementale des produits et des activités de l'entreprise, Sanofi a lancé le fonds "Planet Mobilization", doté de 3 millions d'euros pour soutenir les idées et les projets portés par les employés et qui contribueront à un environnement plus sain.

Cette année, trois équipes de Sanofi verront leurs projets financés.

Depuis plusieurs années, Sanofi met en oeuvre une feuille de route environnementale mondiale, appelée Planet Mobilization, qui s'inscrit dans la stratégie à long terme de Sanofi. Le programme couvre toutes les activités et tous les sites de Sanofi ainsi que l'ensemble du cycle de vie des produits, depuis la R&D, et les matières premières utilisées pour la production jusqu'à leur fin de vie et élimination.

Rappelons que Sanofi s'est engagé à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 en lien avec la limitation du réchauffement climatique à 1.5oC, et vise la neutralité carbone d'ici 2050. Les nouveaux objectifs de réduction des émissions de carbone sont validés par l'initiative Science Based Target, un partenariat entre le Carbon Disclosure Project, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute et le WWF. Sanofi soutient également ses fournisseurs dans le monde entier et travaille avec eux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et leur impact sur l'environnement afin de créer un approvisionnement plus durable en matières premières.