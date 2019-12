Sanofi lance l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de Synthorx Inc

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi annonce son intention de lancer aujourd'hui l'offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Synthorx, Inc au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.

L'Offre est réalisée conformément à l'Accord et au Plan de fusion datés du 7 décembre 2019 (pouvant être modifiés ultérieurement, ci-après "l'Accord de fusion") conclus entre Synthorx, Sanofi et Thunder Acquisition Corp., une entreprise du Delaware et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi.

L'Offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le mercredi 22 janvier 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'Accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La clôture de l'Offre est assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Synthorx, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. À la suite de la clôture de l'Offre, l'Acquéreur fusionnera avec et dans Synthorx, conformément à l'alinéa h) de l'article 251 de la General Corporation Law de l'État du Delaware. Synthorx subsistera et deviendra une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi. Lorsque la fusion sera effective, les actions ordinaires de Synthorx qui n'auront pas été apportées à l'Offre seront converties en un droit à recevoir la même somme en numéraire par action (68 dollars) que celle qui aurait été reçue si elles avaient été apportées à l'Offre.

Sanofi et l'Acquéreur vont lancer l'Offre en déposant, auprès de la SEC, un document d'offre publique d'achat ou "Schedule TO". Synthorx a l'intention de déposer auprès de la SEC un document de sollicitation/recommandation (Solicitation / Recommendation Statement) par la voie du formulaire "Schedule 14D-9" concernant l'Offre. Il est fortement recommandé aux actionnaires de Synthorx de lire intégralement et avec attention les documents relatifs à l'Offre (y compris l'offre d'achat, la lettre de transmission et certains autres documents relatifs à l'offre), ainsi que le document de Sollicitation / Recommandation (Schedule 14D-9), une fois disponible, car ils contiennent des informations importantes dont ils doivent tenir compte avant de prendre une quelconque décision concernant l'apport de leurs titres à l'Offre. L'offre d'achat, la lettre de transmission et certains autres documents, sont mis gratuitement à la disposition des actionnaires de Synthorx.

Ces documents peuvent également être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Il est également possible de se les procurer, sans frais, en contactant Sanofi à l'adresse ir@sanofi.com ou sur le site Web de Sanofi https://en.sanofi.com/investors.

Le conseiller financier de Sanofi est Morgan Stanley & Co. et son conseil juridique Weil, Gotshal & Manges LLP. Synthorx a retenu Centerview Partners LLC pour agir à titre de conseiller financier exclusif et Cooley LLP comme conseil juridique.