Sanofi lance avec succès une émission obligataire indexée sur l'accès aux médicaments

(Boursier.com) — Sanofi a arrêté hier, mercredi 30 mars, les termes financiers de son émission obligataire à double tranche pour un montant total de 1,5 Milliard d'euros. Cette transaction comprend une émission inaugurale d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable pour un montant nominal de 650 millions d'euros, liées à l'engagement pris par Sanofi d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire inférieur par l'intermédiaire de son entité mondiale à but non lucratif. Cette opération témoigne de l'engagement sociétal de Sanofi et de sa volonté de garantir l'accès aux soins aux populations les plus vulnérables de la planète.

Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur financier de Sanofi, commente : "Un an après avoir innové en matière de finance durable avec nos lignes de crédit renouvelables indexées sur des indicateurs de développement durable, nous apportons une nouvelle contribution au développement du marché de la finance durable en lançant avec succès notre première émission d'obligations indexées sur un indicateur de développement durable", a déclaré Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur financier de Sanofi. "Nos initiatives dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance font partie intégrante de notre stratégie et de notre activité et leurs indicateurs continuent d'enregistrer des progrès."

Les Obligations comportent deux tranches

850 millions d'euros d'obligations à taux fixe, qui arriveront à échéance en avril 2025, portant intérêt à un taux annuel de 0,875%.

650 millions d'euros d'obligations à taux fixe, qui arriveront à échéance en avril 2029, portant intérêt à un taux annuel de 1,250%. Le montant d'intérêt applicable dépendra de l'atteinte d'un objectif de performance durable qui correspond au nombre cumulé de patients, avec un minimum de 1,5 million de patients, auxquels l'entité mondiale dédiée aura fourni des médicaments essentiels pour le traitement de maladies non transmissibles, dans 40 des pays les plus pauvres de la planète, entre 2022 et 2026.

La stratégie de responsabilité sociétale intégrée de Sanofi a pour but de bâtir un monde plus sain et résilient en garantissant l'accès aux soins aux populations les plus démunies de la planète et en s'attachant plus particulièrement au développement de médicaments pour le traitement des cancers de l'enfant. Dans le cadre de cet engagement sociétal, intégré à la stratégie Play to Win de l'entreprise, Sanofi poursuivra sa lutte contre les maladies infectieuses, comme la maladie du sommeil et la poliomyélite, tout en intensifiant les initiatives qui lui permettront de réaliser ses objectifs de réduction de l'impact environnemental de ses produits et activités dans le monde. Pour parvenir à relever les enjeux auxquels les sociétés sont aujourd'hui confrontées, Sanofi s'appuie sur ses collaborateurs qui ont tous un rôle à jouer dans la construction d'un milieu de travail diversifié et inclusif.

Afin d'émettre des instruments de financement durable, Sanofi a élaboré un cadre d'émission d'obligations indexées sur des indicateurs de développement durable dédié (ou Sustainability-Linked Bond Framework) - un document évolutif pour permettre le lancement de futures émissions obligataires indexées sur des objectifs de développement durable.

Ce cadre est conforme aux Sustainability-Linked Bond Principles (2020) publiés par l'ICMA et a obtenu une Second Party Opinion (validation extra-financière dans le contexte d'une émission obligataire) d'ISS ESG.

Le produit net de l'émission de ces Obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Morgan Stanley et Natixis CIB ont agi en tant que coordinateurs globaux et conseillers pour la structure durable (ou Global Coordinators & Sustainability-Linked Structuring Advisors). Ils ont également agi en tant que chef de file de l'opération aux côtés de Barclays, MUFG et RBC Capital Markets.