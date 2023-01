Sanofi : la FDA va examiner la demande de licence pour le nirsevimab

(Boursier.com) — Le Center for Drug Evaluation and Research de la FDA des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique relative au nirsevimab pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et les nourrissons au début ou pendant leur première saison de circulation du virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à l'âge de 24 mois exposés à un risque d'infection sévère pendant leur deuxième saison de circulation du VRS.

Le nirsevimab est développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca et, s'il est approuvé, sera "la première et la seule option de protection étendue contre les infections dues au VRS qui soit adaptée à une large population de nourrissons, dont ceux nés à terme ou prématurément en bonne santé ou ceux présentant certaines pathologies à la naissance", explique Sanofi.

La FDA a indiqué qu'elle s'efforcerait d'accélérer son examen. La FDA devrait rendre sa décision au troisième trimestre 2023.