Sanofi : la FDA approuve le Beyfortus

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé le Beyfortus (nirsevimab-alip) de Sanofi et AstraZeneca pour la prévention des infections des voies respiratoires inférieures dues au virus respiratoire syncytial (VRS), chez les nouveau-nés et nourrissons nés pendant la saison virale ou au début de leur première saison d'exposition au virus, ainsi que chez les enfants jusqu'à 24 mois qui restent vulnérables à une infection sévère par le VRS pendant leur deuxième saison d'exposition au virus.

Les deux entreprises prévoient de commercialiser Beyfortus sur le marché américain avant le début de la prochaine saison virale (2023-2024).

Aux Etats-Unis, le VRS est la première cause d'hospitalisation des nourrissons de moins de 12 mois, soit en moyenne 16 fois plus que le taux annuel d'hospitalisations pour cause de grippe.

Chaque année, environ 590.000 nourrissons de moins d'un an présentent une infection due au VRS nécessitant des soins médicaux, dont des consultations chez le médecin, des soins urgents, des consultations aux urgences et des hospitalisations.

Développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca, Beyfortus a été approuvé dans l'Union européenne en octobre 2022 et en Grande-Bretagne en novembre 2022. Il a également été approuvé au Canada en avril 2023. Des soumissions réglementaires sont actuellement examinées en Chine, eu Japon et dans plusieurs autres pays.