Sanofi : La FDA approuve Dupixent, premier médicament biologique pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 mois à 5 ans

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans atteints de dermatite atopique modérée à sévère, non contrôlés par des médicaments à usage topique prescrits sur ordonnance ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. Une soumission réglementaire pour cette même tranche d'âge est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et d'autres soumissions réglementaires dans divers pays sont en cours.

Julie Block, Présidente et Directrice Générale, National Eczema Association, a commenté : "La dermatite atopique modérée à sévère du nourrisson et du jeune enfant ne se limite pas à des éruptions cutanées - les démangeaisons intenses qu'elle provoque peuvent les amener à se gratter sans cesse, le jour comme la nuit, causant des fissures et des saignements. Les personnes qui s'en occupent font de leur mieux pour soigner leur peau plusieurs fois par jour, mais pour nombre de ces enfants, les traitements topiques ne suffisent pas. Nous sommes heureux de constater combien l'innovation et la recherche scientifiques continuent de répondre aux besoins non pourvus des personnes souffrant de dermatite atopique et nous comptons beaucoup sur l'effet positif que Dupixent peut avoir sur ces enfants et leurs familles."

La dermatite atopique est une maladie chronique de la peau portant une signature inflammatoire de type 2 ; quatre-vingt-cinq pour cent à quatre-vingt-dix pour cent des patients développent les premiers symptômes avant l'âge de 5 ans et ces symptômes persistent souvent à l'âge adulte. Ceux-ci se caractérisent par des démangeaisons intenses et persistantes et des lésions cutanées qui couvrent pratiquement tout la surface du corps, provoquant une sécheresse de la peau, des fissures, des rougeurs ou une peau foncée, ainsi que la formation de croûtes et de suintements qui s'accompagnent d'un risque accru d'infections cutanées. Aux États-Unis, plus de 75 000 enfants de moins de cinq ans présentent une dermatite atopique modérée à sévère non contrôlée et ont besoin, de ce fait, de nouvelles options thérapeutiques.