Sanofi : la FDA approuve Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant à partir de 12 mois

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 12 mois et plus, pesant au moins 15 kg.

Dupixent est désormais le premier et le seul médicament approuvé aux États-Unis pour le traitement de cette catégorie de patients.

Cette approbation prolonge celle que la FDA a délivrée en mai 2022 pour les patients de 12 ans et plus pesant au moins 40 kg.

La FDA a accordé un examen prioritaire à Dupixent dans cette indication, un statut réservé aux médicaments qui ont le potentiel d'apporter des améliorations significatives, en termes d'efficacité ou de sécurité, au traitement de maladies graves.