Sanofi : la FDA approuve Dupixent pour le traitement d'appoint de l'asthme chez l'enfant de 6 à 11 ans

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez l'enfant âgé de 6 à 11 ans.

"L'approbation de la FDA apporte un nouvel espoir aux enfants qui présentent des crises d'asthme dangereuses pour leur vie et une fonction respiratoire altérée, pouvant nuire à leur capacité à respirer, potentiellement jusqu'à l'âge adulte ", a précisé le docteur Naimish Patel, Responsable Monde, Développement - Immunologie et Inflammation, de Sanofi.

L'approbation de la FDA s'est fondée sur les données d'un essai de phase III, randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, ayant évalué l'efficacité et la tolérance de Dupixent en association avec un traitement antiasthmatique standard chez des enfants présentant un asthme modéré à sévère non contrôlé. Plus de 90 % des enfants inclus dans l'essai étaient porteurs au moins une autre maladie inflammatoire de type 2. Les résultats de tolérance de l'essai ont été généralement cohérents avec le profil de sécurité connu de Dupixent chez des patients âgés de 12 ans et plus atteints d'asthme modéré à sévère non contrôlé.

Les autorités de santé de l'Union européenne (UE) et d'autres pays examinent actuellement la demande d'autorisation de Dupixent pour le traitement de l'asthme modéré à sévère de l'enfant de 6 à 11 ans.