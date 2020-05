Sanofi : la FDA approuve Dupixent (dupilumab)

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé Dupixent (dupilumab) dans le traitement d'entretien adjuvant de la dermatite atopique modérée à sévère de l'enfant âgé de 6 à 11 ans inadéquatement contrôlé par des traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel ces traitements sont déconseillés. Dupixent est le seul médicament biologique approuvé aux États-Unis pour cette catégorie d'enfants.

"L'approbation de la FDA fait franchir une nouvelle étape à Dupixent, traitement biologique innovant de la dermatite atopique et d'autres maladies modulées partiellement par une inflammation de type 2", a déclaré le Dr John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "Les personnes qui s'occupent d'enfants atteints de dermatite atopique modérée à sévère et leurs médecins ont désormais accès à un médicament biologique qui est le premier de sa classe pharmacothérapeutique et possède un profil de tolérance établi - un facteur qui joue souvent un rôle essentiel dans les décisions thérapeutiques concernant les jeunes patients. De plus, des améliorations des démangeaisons et de la gravité de la maladie ont été observées deux semaines seulement après l'administration de la première dose et se sont maintenues pendant toute la durée du traitement actif, ce qui est important pour ces enfants et leurs familles."

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe spécifiquement la signalisation de l'interleukine 4 (IL-4) et de l'interleukine 13 (IL-13). Il ne s'agit pas d'un médicament immunosuppresseur. Les données des essais cliniques consacrés à Dupixent ont montré que les protéines IL-4 et IL-13 jouent un rôle central dans la dermatite atopique, l'asthme et la polypose nasosinusienne. Plus de 150.000 patients ont déjà été traités par Dupixent, toutes indications dans lesquelles il est approuvé confondues...