Sanofi : la FDA approuve Dupixent dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de l'âge de 12 ans, pesant au moins 40 kg.

Avec cette approbation, Dupixent de Sanofi devient le premier et le seul médicament expressément indiqué pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles aux Etats-Unis.

La demande d'approbation dans cette indication est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et des soumissions réglementaires ailleurs dans le monde sont également prévues d'ici à la fin de 2022.

Mary Jo Strobel, Directrice générale, American Partnership for Eosinophilic Disorders (APFED), commente : "Nous attendons depuis longtemps un médicament approuvé par la FDA pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, une maladie de l'oesophage sous-diagnostiquée et méconnue qui peut causer de grandes difficultés pour manger et avaler et être douloureuse. Jusqu'à présent, il n'existait aucun médicament approuvé expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, si bien que de nombreuses personnes devaient s'astreindre à un régime alimentaire très strict et vivre dans la crainte permanente d'étouffement en mangeant. Nous saluons les options thérapeutiques qui peuvent enfin procurer un soulagement à ces patients"

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique portant une signature inflammatoire de type 2 qui altère l'oesophage et son fonctionnement et peut parfois transformer le simple fait de manger, ne serait-ce qu'en petites quantités, en expérience douloureuse accompagnée de la crainte de s'étouffer. Les personnes qui en souffrent vivent dans l'anxiété et la frustration de devoir constamment modifier la liste des aliments déclencheurs à éviter. L'oesophagite à éosinophiles détériore souvent la qualité de vie et augmente le risque de dépression. Lorsque la maladie provoque un rétrécissement de l'oesophage, sa dilatation forcée, souvent douloureuse, peut se révéler nécessaire. Dans les cas les plus sévères, une sonde d'alimentation est la seule option permettant de garantir des apports caloriques suffisants et une nutrition adéquate.

Aux Etats-Unis, cette maladie concerne environ 160.000 personnes. Celles-ci sont actuellement traitées par des médicaments qui ne sont pas nécessairement indiqués pour cette maladie, dont approximativement 48.000 continuent de présenter des symptômes malgré de multiples traitements.