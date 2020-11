Sanofi : La FDA accorde une procédure accélérée au rilzabrutinib pour le traitement de la thrombocytopénie immune

Sanofi : La FDA accorde une procédure accélérée au rilzabrutinib pour le traitement de la thrombocytopénie immune









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé une procédure accélérée (Fast Track Designation) au rilzabrutinib, un inhibiteur expérimental de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) par voie orale, qui a le potentiel de devenir le premier inhibiteur de la BTK pour le traitement de la thrombocytopénie immune.

Les résultats positifs d'une étude de phase I/II viennent en outre de motiver le lancement d'une étude de phase III dans le but d'évaluer le rilzabrutinib dans le traitement de la thrombocytopénie immune. La FDA a accordé le statut de médicament orphelin au rilzabrutinib en octobre 2018 pour le traitement de cette maladie.

"En octroyant cette procédure accélérée au rilzabrutinib, un candidat expérimental pour le traitement de la thrombocytopénie immune, la FDA reconnaît à ce médicament le potentiel d'améliorer sensiblement les résultats cliniques des patients atteints de cette maladie invalidante. Il s'agit d'une reconnaissance importante, d'autant plus que nous venons de lancer un essai clinique de phase III", a précisé Dolca Thomas, Chief Medical Officer de Principia, une entreprise Sanofi. "La procédure accélérée a pour but de faciliter le développement et d'accélérer l'examen de médicaments expérimentaux ayant le potentiel de répondre à des besoins médicaux insatisfaits et de traiter des maladies graves ou potentiellement mortelles".