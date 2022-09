Sanofi : La FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte

(Boursier.com) — La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement du prurigo nodulaire de l'adulte.

Dupixent devient le premier et le seul médicament indiqué expressément pour le traitement du prurigo nodulaire aux États-Unis. Le prurigo nodulaire est une maladie dermatologique chronique et invalidante présentant une signature inflammatoire de type 2. De toutes les maladies inflammatoires de la peau, elle est celle dont les répercussions sur la qualité de vie sont parmi les plus lourdes. La FDA a accordé un examen prioritaire à la demande d'approbation de Dupixent pour le traitement du prurigo nodulaire - un statut qui est accordé aux médicaments qui ont le potentiel d'améliorer significativement le diagnostic, le traitement ou la prévention de maladies graves.

Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation, Sanofi souligne : "Jusqu'à aujourd'hui, il existait un nombre limité d'options thérapeutiques indiquées pour la prise en charge des démangeaisons persistantes et des sensations de brûlure et de piqûre sur la peau que cause le prurigo nodulaire et qui peuvent avoir des effets très négatifs sur la qualité de vie des patients. Dupixent a le potentiel de transformer le traitement de référence du prurigo nodulaire, de soulager ses principaux symptômes, comme les démangeaisons, et de favoriser la cicatrisation de la peau. Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de deux maladies dermatologiques où l'inflammation de type 2 est un facteur central et nous sommes impatients de poursuivre l'évaluation le rôle que l'inhibition des interleukines 4 et 13 peut jouer dans le traitement d'autres maladies chroniques de la peau."

Dr George D. Yancopoulos, Ph.D, Président et Directeur scientifique, Regeneron, commente : "Les patients souffrant de prurigo nodulaire présentent souvent plusieurs dizaines, sinon des centaines, de nodules douloureux sur leur corps accompagnés de démangeaisons et ne disposent d'aucune option thérapeutique approuvée pour leur maladie. Dupixent a déjà transformé le paysage thérapeutique de plusieurs maladies induites par l'inflammation de type 2 - dont la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinusite chronique avec polypose nasale et l'oesophagite éosinophile - et a été prescrit à plus d'un demi-million de patients dans le monde pour ses indications autorisées. Avec cette approbation, les personnes souffrant de prurigo nodularis disposent enfin d'un médicament pour traiter les signes et symptômes débilitants de la maladie."