Sanofi : la Commission européenne approuve Sarclisa pour le traitement du myélome multiple

(Boursier.com) — La Commission européenne a approuvé Sarclisa (isatuximab) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM) ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement, annonce Sanofi. Sarclisa est un anticorps monoclonal qui se lie à un épitope spécifique sur le récepteur CD38 des cellules du myélome multiple.

Dans le cadre de l'étude de phase III ICARIA-MM, Sarclisa combiné à l'association pom-dex (n=154) a permis d'obtenir une amélioration statistiquement significative de la survie sans progression (SSP), avec une SSP médiane des patients traités par Sarclisa et pom-dex de 11,53 mois, contre 6,47 mois pour ceux traités par pom-dex (n=153) (HR 0,596, IC à 95% : 0,44-0,81, p=0,001). Le taux de réponse globale des patients ayant reçu le traitement combinant Sarclisa à l'association pom-dex a également été significativement supérieur à celui des patients traités par pom-dex seulement (60,4% contre 35,3%, p<0,0001). Les résultats d'analyses complémentaires ont montré que Sarclisa combiné à l'association pom-dex a permis d'observer un bénéfice thérapeutique dans certains sous-groupes représentatifs de la population clinique en situation réelle, en particulier les patients présentant un profil cytogénétique à risque élevé, ceux âgés de plus de 75 ans, les patients présentant une insuffisance rénale et ceux qui étaient réfractaires au lénalidomide.

Conformément à ce qui est indiqué dans le Résumé des caractéristiques du produit (RCP), les réactions indésirables les plus fréquentes observées chez 20% ou plus des patients traités par Sarclisa sont la neutropénie (46,7%), les réactions à la perfusion (38,2%), la pneumonie (30,9%), les infections des voies respiratoires supérieures (28,3%), la diarrhée (25,7%) et la bronchite (23,7%). Les réactions indésirables graves les plus fréquentes sont la pneumonie (9,9%) et la neutropénie fébrile (6,6%). Pour plus d'informations sur le profil de sécurité de Sarclisa, se reporter au RCP.

Sarclisa est administré par perfusion intraveineuse à raison de 10 mg/kg, en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone, une fois par semaine pendant quatre semaines, puis toutes les deux semaines jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition d'une toxicité inacceptable. Dans l'hypothèse où aucune réaction liée à la perfusion ne nécessite d'ajustement de la vitesse de transfusion, la première perfusion dure trois à quatre heures, la seconde moins de deux heures et les perfusions suivantes, 75 minutes. Un cycle de traitement dure 28 jours. L'autorisation de mise sur le marché de Sarclisa s'applique aux 27 États membres de l'Union européenne (UE), ainsi qu'au Royaume-Uni, à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.