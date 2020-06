Sanofi : la Commission européenne approuve Sarclisa (isatuximab)

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — La Commission européenne (CE) a approuvé Sarclisa (isatuximab) en association avec du pomalidomide et de la dexaméthasone (pom-dex) pour le traitement de l'adulte présentant un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM) ayant reçu au moins deux traitements antérieurs, en particulier par lénalidomide et un inhibiteur du protéasome, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement.

Sarclisa est un anticorps monoclonal qui se lie à un épitope spécifique sur le récepteur CD38 des cellules du myélome multiple.

"Sarclisa représente une option thérapeutique supplémentaire importante et son approbation par la CE pourrait ouvrir la voie à un nouveau traitement de référence pour les patients atteints d'un myélome en Europe et qui ont besoin de nouveaux traitements efficaces parce que leur maladie a rechuté ou qu'ils sont devenus réfractaires aux médicaments qui leur ont été administrés antérieurement", a indiqué le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "Sarclisa combiné à l'association pom-dex a permis d'obtenir une survie médiane sans progression de près d'un an, soit cinq mois de plus qu'avec l'association pom-dex seulement, chez des patients en échec thérapeutique après au moins deux traitements antérieurs."