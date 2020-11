Sanofi : la Commission européenne approuve Dupixent

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — La Commission européenne (CE) a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne (UE) aux enfants âgés de 6 à 11 ans présentant une forme sévère de dermatite atopique et nécessitant un traitement systémique. Dupixent est le seul médicament systémique approuvé dans l'UE pour le traitement de cette catégorie de patients.

"Ayant moi-même un enfant souffrant de dermatite atopique et côtoyant chaque jour dans mon travail des familles touchées par cette maladie, je sais combien son fardeau physique et mental peut être lourd à porter et connais l'impact qu'elle peut avoir sur l'ensemble de la famille", a déclaré Korey Capozza, MPH, Fondatrice et Directrice générale de Global Parents for Eczema Research (GPER). "Les jeunes enfants atteints de dermatite atopique sévère disposent actuellement de très peu d'options thérapeutiques et présentent des besoins médicaux non satisfaits importants. L'approbation de nouveaux médicaments répondant aux besoins non pourvus de cette catégorie de patients est donc particulièrement bienvenue."

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut être invalidante et dont la gravité peut avoir de lourdes répercussions sur plusieurs dimensions de la vie des enfants et de leur famille. La prise en charge standard des enfants souffrant de dermatite atopique sévère en Europe se limite à la prescription de corticoïdes topiques, laissant ceux dont la maladie est inadéquatement contrôlée aux prises avec des démangeaisons intenses et persistantes et des lésions sur pratiquement toute la surface du corps, entraînant une peau craquelée, rouge ou foncée et couverte de croûtes qui finissent par suinter. Non contrôlée, la dermatite atopique sévère peut avoir un impact émotionnel et psychosocial non négligeable, provoquer des troubles du sommeil, des symptômes d'anxiété et de dépression et un sentiment d'isolement pour les enfants.

"L'approbation de Dupixent chez l'enfant en Europe représente une nouvelle étape importante pour les patients atteints de dermatite atopique et leur famille car elle étend la disponibilité d'un médicament qui, en plus d'être le premier de sa classe pharmacothérapeutique, constitue un traitement à la fois sûr et efficace de cette maladie invalidante de la peau", a précisé le Dr John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "La mise à disposition de Dupixent à ces enfants répond à un besoin médical important et permettra à leur peau de cicatriser et de soulager leurs démangeaisons persistantes. Outre la dermatite atopique, nous continuons d'étudier le potentiel de Dupixent auprès de populations plus jeunes et dans le traitement de plusieurs autres maladies porteuses d'une signature inflammatoire de type 2."

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe spécifiquement la signalisation de l'interleukine 4 (IL-4) et de l'interleukine 13 (IL-13). Il ne s'agit pas d'un médicament immunosuppresseur. Les données des essais cliniques consacrés à Dupixent ont montré que les protéines IL-4 et IL-13 jouent un rôle central dans la dermatite atopique, l'asthme et la polypose nasosinusienne.