Sanofi : La CE approuve Enjaymo (sutimlimab) pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides

(Boursier.com) — La Commission européenne (CE) a délivré une autorisation de mise sur le marché à Enjaymo (sutimlimab) pour le traitement de l'anémie hémolytique de l'adulte atteint de la maladie des agglutinines froides (MAF), une anémie hémolytique auto-immune chronique, rare et grave, qui amène le système immunitaire à s'attaquer par erreur aux globules rouges sains, provoquant leur dégradation ou hémolyse.

Dr Dietmar Berger, PhD, Chief Medical Officer, Responsable Monde, Développement, Sanofi souligne : "Cette approbation illustre notre volonté de développer des médicaments qui sont les premiers et les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique et transforment la vie des patients. Jusqu'à aujourd'hui en Europe, les patients étaient contraints d'éviter l'exposition au froid, de recevoir des transfusions sanguines et de prendre des médicaments non indiqués pour le traitement de la MAF pour soulager leur maladie. L'approbation de la Commission européenne donne pour la première fois à ces patients l'accès à un médicament qui peut transformer significativement la prise en charge de cette maladie et leur existence quotidienne."

Enjaymo est actuellement le seul médicament approuvé pour le traitement de la MAF. Il est le premier anticorps monoclonal humanisé de sa classe pharmacothérapeutique conçu pour cibler et inhiber spécifiquement la protéase à sérine spécifique de la voie classique du complément, le complexe C1s. Enjaymo 50mg/ml sera présenté en solution pour perfusion.

Dr Alexander Röth, Département d'hématologie et de transplantation de cellules souches, Hôpital universitaire, Université de Duisbourg et Essen, commente : "Outre la longue errance diagnostique que connaissent les patients atteints de la MAF, l'impact de la fatigue sur leur qualité de vie est souvent invalidante et comparable à celui de maladies comme l'anémie liée au cancer et d'autres troubles auto-immunitaires. Les cliniciens disposent désormais d'une option thérapeutique essentielle pour leurs patients."