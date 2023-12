Sanofi : L'EMA a rendu un avis favorable pour le Fexinidazole Winthrop comme 1er traitement oral de la forme aigüe de la maladie du sommeil présente en Afrique de l'Est et australe

(Boursier.com) — Sanofi , DNDi et le consortium HAT-r-ACC annoncent que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable concernant le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement par voie orale de la forme aigüe (rhodesiense) de la maladie du sommeil. Cet avis favorable concerne le traitement, chez l'adulte et l'enfant de six ans ou plus pesant au moins 20 kg, du premier stade (hémo-lymphatique) comme du deuxième stade (méningo-encéphalitique) de la maladie du sommeil causée par le Trypanosoma brucei (T.b.) rhodesiense, une forme aigüe et mortelle de cette maladie endémique en Afrique de l'Est et australe.

Cet avis du CHMP fait suite à une demande de Sanofi au titre de l'article 58 et à des études cliniques menées au Malawi et en Ouganda par l'organisation de recherche médicale à but non lucratif DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative). Le CHMP avait déjà rendu un avis favorable en 2018 pour le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement entièrement oral chez l'adulte et l'enfant de six ans ou plus pesant au moins 20 kg pour le premier stade (hémo-lymphatique) et le deuxième stade (méningo-encéphalitique) de la maladie du sommeil à T.b. gambiense, la forme la plus courante de la maladie, qui est présente en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Si elle n'est pas traitée, la maladie du sommeil, ou trypanosomiase humaine africaine (THA), est le plus souvent mortelle. Les deux formes de la maladie (dues à T.b. gambiense ou à T.b. rhodesiense) sont transmises par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées, ces dernières étant présentes dans 36 pays africains. La THA provoque des symptômes neuropsychiatriques, tels qu'agressivité, psychose et troubles du sommeil invalidants, et entraîne la mort en l'absence de traitement.

Dietmar Berger, MD, PhD, Responsable Monde Développement et Chief Medical Officer Sanofi, a commenté : "L'avis positif du CHMP marque une nouvelle étape dans l'engagement de Sanofi à fournir des traitements innovants pour les communautés de patients vulnérables touchés par la maladie du sommeil, une maladie tropicale négligée mortelle. Notre collaboration avec l'OMS et DNDi nous a permis de faire d'énormes progrès pour améliorer les traitements et simplifier leur administration. Ce partenariat et notre don du Fexinidazole Winthrop par l'intermédiaire de Foundation S sont le reflet de notre mission qui consiste à fournir des traitements innovants aux patients, quel que soit l'endroit où ils vivent. "