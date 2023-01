Sanofi : l'efanesoctocog alpha a atteint son critère d'évaluation primaire

(Boursier.com) — "Les données de l'étude pivot publiées dans The New England Journal of Medicine (NEJM) continuent d'illustrer les profils d'efficacité, de sécurité et pharmacocinétique de l'efanesoctocog alpha, un médicament expérimental pour le traitement de l'hémophilie A", se félicite Sanofi.

Ces données démontrent que l'efanesoctocog alpha permet d'obtenir des niveaux d'activité du facteur VIII normaux ou quasi-normaux (>40 %) pendant la majorité de la semaine à raison d'une dose par semaine.

L'efanesoctocog alpha fait actuellement l'objet d'un examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, dont la décision est attendue le 28 février 2023.

Les données de l'étude pivot de phase III XTEND-1 publiées dans le NEJM montrent que l'efanesoctocog alpha a atteint son critère d'évaluation primaire et ses principaux critères secondaires et qu'il a permis de prévenir les épisodes hémorragiques (protection contre les saignements) de manière cliniquement significative.