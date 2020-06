Sanofi investit 610 ME en France dans les vaccins

(Boursier.com) — Sanofi investit en France pour renforcer ses capacités de recherche et production dans le domaine des vaccins, et répondre aux risques de pandémies. Dans la continuité de sa stratégie présentée en décembre dernier, le laboratoire va consacrer 610 millions d'euros à la création en France d'un nouveau site de production flexible et digitalisé, ainsi qu'un centre de recherche dédiés aux vaccins. Sanofi investira en France dans la production de vaccins pour y créer son Evolutive Vaccine Facility (EVF) à Neuville sur Saône. Ce nouveau site industriel de pointe fera appel aux technologies les plus innovantes dans le domaine de la production de vaccins. Ce projet représente un investissement de 490 millions d'euros sur 5 ans et devrait créer 200 nouveaux emplois. Cet investissement a été possible grâce au soutien et à une étroite collaboration avec les autorités françaises ces derniers mois.

La construction de cette usine permettra à Sanofi Pasteur, l'entité mondiale de Sanofi dédiées aux vaccins, d'être le premier acteur de l'industrie pharmaceutique à disposer d'un tel outil industriel et à sécuriser les approvisionnements en vaccins de la France et de l'Europe en cas de nouvelles pandémies. L'EVF est une usine d'un nouveau type conçue autour d'une unité centrale hébergeant plusieurs modules de production totalement digitalisés qui permettront de produire 3 à 4 vaccins simultanément, contre un seul dans les sites industriels actuels. Cette modularité permettra de prioriser la production d'un vaccin spécifique dans des délais plus rapides, en fonction des enjeux de santé publique.

Sanofi a également décidé d'investir 120 millions d'euros pour créer en France un nouveau centre R&D sur le site Sanofi Pasteur à Marcy-l'Etoile, qui permettra de mettre au point les vaccins de demain. Ce complexe ultra-moderne et digital abritera des laboratoires de biosécurité de niveau de confinement 3 (BSL3) qui permettront notamment le développement de vaccins contre les maladies émergentes et les risques pandémiques. Il a vocation à devenir une référence mondiale en matière de recherche pré?clinique et de développement pharmaceutique et clinique. Sanofi remercie au passage la région Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien.

"Sanofi partage la vision des autorités françaises d'une Europe souveraine en matière de santé et a annoncé en février la création d'un leader européen dans le domaine des principes actifs pharmaceutiques, L'entreprise se tient prête aujourd'hui à collaborer avec la France et l'Union européen (UE) sur d'autres projets industriels qui permettraient de doter l'UE de capacités de production supplémentaires de vaccins (projet d'extension de l'usine EVF) ou d'anticorps monoclonaux (projet d'installation et de mise en fonctionnement de cuves de culture cellulaire). Ces capacités additionnelles seraient mises à disposition de l'UE et pourraient être utilisées par Sanofi ou par d'autres laboratoires pharmaceutiques en situation de crise sanitaire", ajoute le groupe.

Depuis le début de la pandémie, Sanofi joue un rôle de premier plan dans la lutte contre le Covid-19. En collaboration avec les autorités de santé et des partenaires internationaux, Sanofi est l'une des seules entreprises au monde à travailler à la recherche de candidats vaccins contre le Covid-19 en explorant deux approches technologiques différentes. Sanofi s'est par ailleurs engagé à ce que son vaccin soit accessible à tous et dans le monde entier.