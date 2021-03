Sanofi : investit 600 ME au Canada pour accroître la disponibilité mondiale de son vaccin antigrippal

(Boursier.com) — Sanofi annonce un investissement de plus de 600 millions d'euros dans la construction d'une nouvelle installation spécialisée dans la production de vaccins, sur son site actuel de Toronto au Canada.

Cette nouvelle unité augmentera les capacités de production d'antigènes et de remplissage de Sanofi en vue de la production de son vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone High-Dose, de manière à augmenter sa disponibilité au Canada, aux Etats-Unis et en Europe.

Nous sommes l'un des leaders mondiaux de la production de vaccins et, à ce titre, il est de notre responsabilité d'anticiper en permanence de manière à pouvoir faire face à la demande croissante de vaccins contre la grippe ayant donné la preuve de leur supériorité clinique sur les vaccins à dose standard. Fluzone High-Dose nous confère un avantage compétitif à long terme et ce nouvel investissement permettra de mieux protéger contre la grippe et ses complications un plus grand nombre de personnes âgées dans le monde. Cette installation constituera un atout essentiel de notre contribution à la lutte contre les futures pandémies , a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. Nous nous félicitons du partenariat en cours avec les autorités canadiennes et du soutien qu'elles nous ont apporté pour concrétiser ce projet et faire du Canada - un pays où la recherche et développement de vaccins s'inscrit dans une longue tradition - l'un des principaux pôles du réseau que nous mettons au service de la protection et de l'amélioration de la santé humaine partout dans le monde .

Sanofi prévoit que cette installation soit opérationnelle en 2026, après que les étapes de conception, construction, validation et qualification de l'usine et de ses équipements auront été complétées.

Rappelons que le vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone High-Dose est pour l'heure fabriqué exclusivement par Sanofi Pasteur, l'Entité commerciale globale Vaccins de Sanofi, sur son site de Swiftwater (Pennsylvanie) aux États-Unis. Sanofi Pasteur investit continuellement dans son outil de production de vaccins contre la grippe. Deux nouvelles installations, à Swiftwater et à Val-de-Reuil (France), seront mises en service dans les prochaines années.