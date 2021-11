Sanofi investit 180 M$ dans le capital d'Owkin

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui un investissement de 180 millions de dollars dans le capital d'Owkin et la mise en place d'une nouvelle collaboration stratégique autour de programmes de recherche et développement sur quatre formes de cancer, prévoyant un paiement initial de 90 millions de dollars échelonné sur trois ans, assorti de paiements d'étape supplémentaires.

Owkin est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et la médecine de précision qui élabore des modèles d'intelligence artificielle prédictifs appliqués à la biomédecine parmi les meilleurs de leur catégorie, ainsi que de solides ensembles de données. Cette collaboration, qui a pour ambition d'optimiser la conception des essais cliniques et de détecter les biomarqueurs prédictifs des maladies et des résultats thérapeutiques, accompagnera la croissance du portefeuille de développement en oncologie de Sanofi dans trois grands domaines : le cancer du poumon, le cancer du sein et le myélome multiple.

Pour intensifier la recherche médicale au moyen de l'intelligence artificielle, tout en préservant la confidentialité, Owkin a mis en place un réseau de recherche global fondé sur l'apprentissage fédéré qui permet aux spécialistes des données de se connecter en toute sécurité à des ensembles de données multipartites décentralisés et d'établir les modèles d'intelligence artificielle sans mise en commun des données. Cette méthode complètera les atouts émergents de Sanofi en oncologie et permettra aux chercheurs de l'entreprise d'appliquer ces plateformes technologiques de pointe au développement de médicaments ayant le potentiel de transformer la vie des patients atteints de cancer partout dans le monde.

"La méthodologie unique d'Owkin, qui revient à appliquer l'intelligence artificielle aux données-patients issues de partenariats avec de multiples centres hospitaliers universitaires, cadre parfaitement avec l'ambition de Sanofi d'exploiter les données de manière innovante pour ses activités de R&D", a déclaré Arnaud Robert, Vice-Président Exécutif, Chief Digital Officer, de Sanofi. "Nous nous efforçons de faire progresser la médecine de précision et de découvrir des modalités thérapeutiques innovantes ayant le plus de bénéfices pour les patients."

Sanofi tirera parti de la plateforme complète d'Owkin pour trouver de nouveaux biomarqueurs et des cibles thérapeutiques en vue de l'élaboration de modèles pronostiques permettant de prédire la réponse au traitement à partir de données-patients multimodales. La participation de Sanofi dans le capital d'Owkin permettra à cette entreprise de poursuivre son développement et de réaliser son objectif : bâtir la plus importante base de données génomiques du cancer provenant de grands centres de cancérologie.

"La mission d'Owkin est d'améliorer la vie des patients et d'utiliser sa plateforme pour découvrir et développer le bon traitement pour chaque patient", a précisé le Dr Thomas Clozel, Directeur Général d'Owkin. "Nous pensons que l'avenir de la médecine de précision réside dans des technologies permettant d'identifier et d'analyser les informations provenant des vastes quantités de données-patients conservées par les hôpitaux et centres de recherche, de manière sûre et sans compromettre leur caractère confidentiel. Ce partenariat emblématique avec Sanofi sera l'occasion d'appliquer l'apprentissage fédéré à la création de collaborations de recherche d'une envergure sans précédent. La capacité future de l'intelligence artificielle à transformer la façon dont nous développons des médicaments est extraordinairement prometteuse et nous sommes fiers de nous associer à Sanofi pour accomplir cette mission."

Cet accord de collaboration permettra à Sanofi de collaborer étroitement avec Owkin pour identifier de nouveaux traitements contre quatre formes de cancer.

"Nous sommes impatients de collaborer avec nos collègues d'Owkin pour analyser les données de centaines de milliers de patients", a déclaré le Dr John Reed, Ph. D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "L'investissement de Sanofi dans cette entreprise consiste dans un accord de trois ans qui permettra de découvrir et de développer de nouveaux traitements contre le cancer du poumon non à petites cellules, le cancer du sein triple négatif, le mésothéliome et le myélome multiple. Ce partenariat donnera un coup d'accélérateur à notre ambitieux programme en oncologie et au développement d'un riche portefeuille de médicaments pour répondre aux besoins non pourvus des patients."