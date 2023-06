Sanofi : importante victoire judiciaire aux États-Unis, le titre se distingue

(Boursier.com) — Sanofi pointe en tête du CAC40 en matinée, à la faveur d'un gain de 2,5% à 96,8 euros. Le laboratoire a remporté une importante victoire judiciaire aux Etats-Unis dans la mesure où le "tribunal arbitral a rejeté la demande de Boehringer Ingelheim contre Sanofi relative à l'indemnisation des dommages pouvant éventuellement découler du litige en cours aux États-Unis relatif au Zantac". Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel.

Sanofi reste pleinement confiante dans la solidité de ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis. Aucune preuve scientifique fiable ne permet d'établir l'existence d'un lien entre le Zantac et les préjudices allégués dans les contentieux engagés contre GSK, Pfizer, BI, Sanofi et d'autres entreprises aux Etats-Unis. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont évalué les données disponibles, sans trouver de preuve que la ranitidine, le principe actif du Zantac, soit cancérigène, souligne Sanofi.

D'abord commercialisé par un prédécesseur de GSK, le médicament Zantac a été ensuite vendu successivement à Pfizer, Boehringer puis finalement Sanofi. En 2019, plusieurs fabricants ont cessé la vente du Zantac par crainte que son ingrédient actif, la ranitidine, ne se dégrade avec le temps pour former la NDMA, un produit chimique présent à faible dose dans l'eau et la nourriture, mais connu pour devenir cancérigène à dose plus élevée.

Le Zantac et ses versions génériques ont été retirées du marché américain en 2020 par la Food and Drug Administration, l'autorité de régulation du médicament, après des études ayant montré que la quantité de NDMA augmentait avec la durée d'entreposage du médicament. En décembre, plusieurs milliers de plaintes déposées devant la justice fédérale américaine contre les groupes pharmaceutiques GSK, Pfizer, Sanofi et Boehringer Ingelheim établissant un lien entre le Zantac et le cancer ont été rejetées devant un tribunal de Floride.

Morgan Stanley affirme que si le résultat est neutre, il est nettement positif pour le titre Sanofi "car il élimine la possibilité que Sanofi soit exposé à la responsabilité potentielle du Zantac découlant de la période de propriété de Boehringer Ingelheim (2006-2017)". La banque s'attend néanmoins toujours à ce que Sanofi soit jugé responsable d'une partie des dommages potentiels liés au Zantac, estimés dans une fourchette de zéro à 4 milliards de dollars.