Sanofi : grand gagnant de la semaine

(Boursier.com) — Sanofi signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain hebdomadaire de près de 7,5%. Le laboratoire et Regeneron ont annoncé que le Dupixent avait atteint les critères d'évaluation primaires et secondaires chez des patients souffrant d'une maladie pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), lors d'une étude de phase III évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) comparé à un placebo chez des adultes sous traitement inhalé standard maximal (trithérapie) et présentant une BPCO non contrôlée avec signature inflammatoire de type 2.

Dupixent est le premier et le seul médicament biologique ayant permis d'obtenir une diminution cliniquement et hautement significative (30%) des exacerbations aiguës modérées ou sévères de la BPCO (détérioration rapide et aiguë des symptômes respiratoires), ainsi que des améliorations significatives de la fonction respiratoire, de la qualité de vie et des symptômes respiratoires dus à la BPCO.

Ces données positives pourraient annoncer une nouvelle ère de traitements de pointe pour cette affection respiratoire potentiellement mortelle. Sanofi a jugé prématuré de mettre à jour les prévisions de vente de son traitement anfi-inflammatoire, qui a représenté l'an dernier plus de 19% de son chiffre d'affaires global, soit 8,3 milliards d'euros sur 43 milliards, en hausse de 44% hors effets de change par rapport à 2021. Le groupe avait précédemment estimé que le Dupixent pourrait atteindre un pic de ventes à 13 MdsE dans sa meilleure année, à mesure que le traitement est étendu à de nouvelles affections, mais cette prévision ne tient pas compte de l'utilisation du médicament pour traiter la BPCO.

"C'était une étude à haut risque", écrit Mark Purcell, analyste chez Morgan Stanley, cité par 'Bloomberg'. "Avec la force des données, le pic de pénétration pourrait être plus élevé que prévu" et les revenus générés par le traitement contre cette maladie pourraient dépasser les 2 milliards d'euros que lui et ses collègues avaient prévus. Pour Oddo BHF ('surperformer'), au-delà de l'impact financier, ces résultats marquent un retour de la R&D de Sanofi qui pourrait se traduire par un regain de confiance des marchés après les déceptions du pipeline en 2022.