Sanofi Global Health lance la marque Impact à but non lucratif

(Boursier.com) — Sanofi Global Health a annoncé le lancement d'Impact, nouvelle marque de médicaments de référence produits par Sanofi qui seront distribués sans aucun profit aux populations à risque des pays les plus pauvres de la planète. La marque Impact, qui englobe notamment l'insuline, le glibenclamide et l'oxaliplatine, permettra d'assurer la distribution de 30 médicaments de Sanofi dans 40 pays à faible revenu. Considérés essentiels par l'Organisation mondiale de la Santé, ces médicaments couvrent une palette élargie d'aires thérapeutiques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, la tuberculose, le paludisme et le cancer.

Le lancement de la marque s'inscrit dans le cadre des mesures prises depuis la création l'an dernier de Sanofi Global Health, entité à but non lucratif de l'entreprise dont la vocation est d'améliorer l'accès aux soins grâce à la distribution de médicaments, et de bâtir et renforcer les systèmes de santé dans les pays où le PIB par habitant figure parmi les plus faibles au monde. Sanofi Global Health est la première et la seule initiative mondiale à permettre l'accès à un portefeuille aussi large de médicaments, dans autant de pays et d'aires thérapeutiques, tout en finançant des programmes de soutien locaux et en renforçant les entreprises locales engagées dans une démarche d'inclusion.

Sanofi annonce également la création d'un Fonds Impact qui apportera un soutien aux jeunes entreprises et aux innovateurs en mesure de proposer des solutions évolutives pour contribuer à la mise en place de systèmes de santé durables dans les régions mal desservies. Ce fonds, qui apportera un financement et une assistance technique aux entreprises engagées dans une démarche d'inclusion, complétera la mission de Sanofi Global Health qui prévoit la mobilisation d'investissements locaux, régionaux et mondiaux pour financer la formation des professionnels de santé et aider les collectivités à mettre en place et gérer des systèmes de santé durables.

Ces deux annonces interviennent à l'occasion de la réunion des principales parties prenantes de la santé mondiale qu'organise Sanofi pour débattre de la création de programmes intégrés et efficaces, solidement ancrés dans les communautés qu'elles desservent, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, de mieux soigner les patients et de prendre en charge durablement leur santé.