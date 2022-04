Sanofi franchit les 100 euros !

(Boursier.com) — Alors que la Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne, le titre Sanofi grimpe de 1,8% à 101,70 euros, refranchissant la barre des 100 euros oubliée depuis 2015 en bourse de Paris. Dupixent est désormais approuvé pour le traitement de fond additionnel de l'asthme sévère associé à une inflammation de type 2, caractérisée par des éosinophiles sanguins élevés et/ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée, chez les enfants âgés de 6 à 11 ans qui sont inadéquatement contrôlés par des corticoïdes inhalés à doses moyennes à élevées associés à un autre traitement de fond de l'asthme...

Dupixent est un anticorps monoclonal entièrement humain qui inhibe la signalisation de l'interleukine 4 (IL-4) et de l'interleukine 13 (IL-13). Dupixent n'est pas un médicament immunosuppresseur. Le programme clinique de phase 3 du Dupixent, qui a montré un bénéfice clinique significatif et une diminution de l'inflammation de type 2, a établi que les interleukines 4 et 13 interviennent dans l'inflammation de type 2 qui joue un rôle central dans de multiples maladies liées et souvent comorbides.

Parmi les derniers avis de brokers, Cowen and Company a revalorisé le dossier de 98 à 109 euros avec un avis à 'performance de marché'.