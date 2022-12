Sanofi flambe après l'importante victoire judiciaire aux États-Unis

(Boursier.com) — Sanofi s'envole de plus de 8% à 92,5 euros à l'ouverture du marché parisien, porté par une importante victoire judiciaire aux États-Unis. Plusieurs milliers de plaintes déposées devant la justice fédérale contre les groupes pharmaceutiques GSK, Pfizer, Boehringer Ingelheim et le géant français établissant un lien entre le Zantac, médicament contre l'acidité gastrique, et le cancer ont été rejetées mardi par un juge de Floride. Robin Rosenberg, juge de district de West Palm Beach, a en effet estimé que les plaintes n'étaient pas étayées par de solides arguments scientifiques.

Le Zantac, approuvé en 1983, est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers à dépasser 1 milliard de dollars de ventes annuelles. D'abord commercialisé par un prédécesseur de GSK, il a été ensuite vendu successivement à Pfizer, Boehringer puis finalement Sanofi. En 2019, plusieurs fabricants ont cessé la vente du Zantac par crainte que son ingrédient actif, la ranitidine, ne se dégrade avec le temps pour former la NDMA, un produit chimique présent à faible dose dans l'eau et la nourriture, mais connu pour devenir cancérigène à dose plus élevée.

S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les laboratoires qui ont tous commercialisé ce médicament à différentes époques, ces derniers restent encore visés par des dizaines de milliers de plaintes similaires devant des tribunaux d'Etat.

Mais la décision de la juge de Floride représente "le meilleur scénario pour GSK et les coaccusés", affirme Citi. Cela influencera également probablement les procédures judiciaires pour la prochaine législation étatique l'année prochaine. Il y a désormais une forte possibilité que le litige multi-district de Zantac s'effondre, note pour sa part Jefferies. Bien que ce ne soit pas encore terminé, compte tenu des poursuites judiciaires distinctes en cours en Californie et au Delaware, l'audience en Floride est une "étape positive significative". JP Morgan estime enfin que "la probabilité et l'ampleur d'éventuels futurs dommages via d'autres procédures juridiques semblent désormais nettement plus faibles".