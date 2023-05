Sanofi : Fitch relève sa note crédit

(Boursier.com) — Fitch Ratings a rehaussé la note émetteur long terme (IDR) de Sanofi de 'A+' à 'AA-'. Les perspectives sont 'stables'. L'agence explique que cette décision reflète la transition régulière de Sanofi vers des produits pharmaceutiques et des vaccins innovants, qui soutiennent la rentabilité. La notation de Sanofi reste étayée par sa grande taille, sa diversification et ses positions de leader sur les marchés pharmaceutiques mondiaux, ses marges solides et sa grande flexibilité financière actuelle. La poursuite d'acquisitions ciblées devrait permettre au laboratoire d'accentuer son repositionnement et de compenser ainsi le déclin de ses ventes dans le diabète et d'autres médicaments de son portefeuille historique, souligne Fitch.