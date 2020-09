Sanofi : expiration de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino pour l'acquisition de Principia Biopharma Inc

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui la fin de la période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) de 1976, telle que modifiée, applicable au projet d'acquisition de Principia Biopharma Inc.

Le 28 août 2020, Sanofi a lancé une offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia, au prix de 100 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. La période d'attente prévue par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l'offre est désormais remplie.

La réalisation de l'offre reste soumise à diverses conditions, notammentl'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation immédiatement avant l'expiration de l'offre et à d'autres conditions habituelles décrites dans l'offre d'achat que Sanofi a déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 28 août 2020.

L'offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le vendredi 25 septembre 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'accord de fusion (Merger Agreement) et aux règles et règlements applicables de la SEC. L'offre publique d'achat, la lettre de transmission correspondante et certains autres documents relatifs à l'offre, de même que le document de sollicitation / recommandation (Solicitation/ Recommendation Statement) présenté par Principia par la voie du formulaire 14D-9 (Schedule 14D-9), sont mis gratuitement à la disposition des actionnaires de Principia.